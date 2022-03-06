Ситуація у Києві складна, але контрольована – КМДА

Ніч на 6 березня у Києві пройшла спокійно, ситуація в місті складна, але контрольована, заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«О 07:00 закінчилася комендантська година, розпочали роботу магазини, де можна купити товари першої необхідності. Працюють також аптеки, зоомагазини, зооаптеки», – розповів Поворозник.

Він нагадав, що для сполучення між правим та лівим берегом функціонують два мости – це Північний та Дарницький.

«У місті продовжує працювати Гуманітарний штаб. Ми продовжуємо накопичувати запаси продуктів – на сьогодні також потрібні волонтери. Крім того, потрібні волонтери-фармацевти для роботи з партіями медикаментів, які поступають до Києва», – звернувся Поворозник.

Українська влада заявляє, що Київ для російських військ зараз є однією з найбільших мішеней. Під обстрілами військ РФ нині підступи до Києва, міста довкола.