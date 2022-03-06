Російські війська всю ніч обстрілювали Ізюм на Харківщині – штаб ООС 

Минулої ночі в місті Ізюм на Харківщині тривали обстріли житлових кварталів з боку російських військ, повідомив штаб операції Об’єднаних сил у фейсбуці.

«На Харківщині ворог силами до двох батальйонних тактичних груп намагається захопити місто Ізюм. Українські захисники стійко обороняють населений пункт, тому противник вдався до своєї підступної та злочинної практики – обстрілів житлових кварталів. Загарбники практично всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів. Ракети та бомби влучили і в центральні райони Ізюма», – йдеться в повідомленні.

У штабі вказують, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

6 березня російські війська також обстріляли Бучу, Коростень, Овруч, Ірпінь.

5 березня, згідно з заявами української місцевої влади та поліції, російські війська завдали авіаударів по Сумах, Житомиру, Сєвєродонецьку та Білій Церкві. Також було підірвано колію біля Ірпеня, через що евакуаційний потяг не зміг дістатися місця збору людей для евакуації.

Військові дії Росії проти України тривають 11-й день.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні.