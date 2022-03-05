Бердянськ та Херсон протестують під дулами російських автоматів

У суботу, 5 березня, мирні протести сколихнули Херсон і Бердянськ, які після нового вторгнення російської армії, фактично зараз перебувають під її контролем. Жителі виходили з українськими прапорами в центрах своїх міст, де росіяни намагалися роздавати «гуманітарну допомогу». Українці вимагали від військових Росії їхати до себе додому.

«Штурмовики наблизилися впритул»

На початку доби 28 лютого в Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що російські військові хочуть використати жителів Херсону як «живий щит» для захоплення українських міст.

1 березня російські війська, обстрілюючи багатоповерхівки, почали штурм Херсону, повідомляла місцева влада. За їїданими, з боку російської армії були загиблі та поранені.

Мер міста Ігор Колихаєв увечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з'явився перелік умов, за якими має жити тепер місто.

увечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з'явився перелік умов, за якими має жити тепер місто. 4 березня голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута повідомив, що домовленості про «зелений коридор» для надання гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини зірвані.

Вранці в суботу в Херсоні на центральній площі Свободи зібралося кілька сотень херсонців. Громадський транспорт у місті не працює, тому люди йшли до центру пішки та їхали велосипедами, вели прямі трансляції у соціальних мережах. Один з учасників акції Денис Сурканов у своєму відео повідомив, що діставався до центру 40 хвилин на велосипеді.

На площі люди тримали українські прапори, скандували: «Херсон – це Україна», «Ганьба», «Фашисти» та вимагали від російських військових забиратись геть з Херсона.

Поряд із жителями стояли російські військові. Кілька разів вони намагались розігнати натовп пострілами у повітря, проте це не зупинило херсонців, розповіла «Новинам Приазов’я» активістка з Херсону, учасниця акції Інна Усачова.

«На мітингу херсонці висловили своє бажання бути Україною, та висловили свою позицію і ставлення до тих людей, що прийшли в наше місто, мародерять та спричиняють беспорядки, які входять в адмінбудівлі, нищать там все, які розстрілюють мирних мешканців. Сьогодні просто відбулось справжнє волевиявлення, незважаючи на те, що страшно, на те, що сказали не виходити», – сказала Усачова.

Вона розповіла, що російські військові з важкою технікою оточили приміщення Херсонської ОДА.



«Штурмовики наблизилися впритул до першої лінії людей і почали робити попереджувальні постріли. Це не зупинило херсонців, вони почали відстоювати свою позицію далі», – розповіла жінка.

Люди звернулися до росіян з пропозицією «скласти зброю, залишити місто

За її словами, люди звернулися до росіян з пропозицією «скласти зброю, залишити місто», але вони не відреагували. Втім, як повідомили місцеві ЗМІ, до полудня російські військові покинули центр міста.

За даними журналістки медіаплатформи «Вгору» Ілони Коротіциної, херсонці масово підтримують рідне місто та активістів: «Після того, як почали з'являтися повідомлення, що Херсон вже здали, що це вже російське місто, почався ширитися фейк, що херсонці просять зробити тут «ХНР» («Херсонську народну республіку» – ред.), після цього містяни почали виходити на вулиці, самоорганізовуватися. Якщо вчора російські військові намагалися роздавати гуманітарку, то ніхто не підходив. Вийшло кілька десятків, може сотня людей, які з українськими прапорами скандували «геть звідси».

Те, що херсонці принципово не беруть російську гуманітарку, підтвердив і місцевий політолог Олександр Мошнягул. Він пояснив це тим, що херсонці вважають себе українцями, незважаючи на те, що більшість – російськомовні.

Мені важко навіть уявити собі, що було б людині, яка б вийшла з проросійською позицією

«Мені важко навіть уявити собі, що було б людині, яка б вийшла з проросійською позицією. Люди були дуже емоційно налаштовані. Я бачив усі найбільші політичні події, які розвивались у Херсоні (всі Майдани, антимайдани), я скажу, що такої кількості людей, яка сьогодні була в центрі Херсона, я не бачив жодного разу», – додав політолог.

Проукраїнські майдани в Бердянську

У Бердянську 5 березня у кількох мікрорайонах міста російські військові також пропонували свою так звану гуманітарну допомогу. Через це місцеві жителі теж стали виходити на мітинги. Люди голосно, але мирно, заявили про відсутність потреби в допомозі від Росії

Проукраїнські активісти прийшли, нагадували, що повинен робити російський воєнний корабель, хто такий Путін

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов підтвердив «Новинам Приазов'я», що в суботу російські військові роздавали у місті гуманітарну допомогу. Це відбувалося як у центрі, так і на околицях Бердянська. За російською допомогою шикувалися черги, але поряд із ними утворювалися проукраїнські майдани: «Проукраїнські активісти прийшли, нагадували, що повинен робити російський воєнний корабель, хто такий Путін (вигукували кричалки), нагадували, що у нас війна і брати харчі в людей зі зброєю – це така собі гуманітарка тощо».

За даними міськради Бердянська, місцева влада організувала свою гуманітарну допомогу: працюють колцентри, пункти збору теплих речей, всіх нужденних годують гарячою їжею.

Тетяна з Бердянська, яка була присутня на одному з мітингів в суботу, розповіла, що «охочих отримати гуманітарну допомогу від російських військових було небагато, а от мітингувальників було значно більше».

«Вийшли люди й похилого віку, і молоді, і середнього, Мабуть сто-сто п'ятдесят стояли поруч і багато людей стояли так, щоб не підходити близько (до російських військових – ред.). Мені здається, зараз більшість людей агресивно налаштовані до російських окупантів, але не було такого, щоб в них щось кидали, сильно їх матюкали. Були гасла, які зараз популярні про корабль, але щоб якась агресія до військових, такого не було. На них ніхто не йшов штурмом».

Інша містянка, Єлизавета, яка була присутньою на проукраїнській акції, зазначила, що та невелика кількість людей, що все ж таки брали гуманітарну допомогу від російських військових, «ховали очі, їм було соромно, але брали цей пакет».

«Деякі туди клали тушонку 2019 року, крупи. Наші люди відразу, які адекватні були там, почали мітингувати проти. Казали, що нам ваша гуманітарка не потрібна, у нас все працює, у нас є магазини, в нас є хліб, є крупи. Якщо комусь щось потрібно, ми всі разом допомагаємо. Тут немає такого, що моя хата скраю. Всі об'єдналися, всі один одному допомагають, тому була дуже шокована, що знайшлися люди, невелика кількість людей. У мене є припущення, що це були підкупні люди», – додала дівчина.

Хоча вона визнає, що в місті є люди з проросійськими поглядами. Щодо реакції російських військових на мітинг містян, то як повідомила Єлізавета, «вони просто стояли і дивилися».

«Вони просто стояли і дивилися. Ми не провокували їх, не підходили, не чіпали. Ми теж не хочемо провокувати їх. Ми – мирне населення, в нас нічого немає, тільки палка і засучені рукави», – каже вона.

Бердянець Сергій сказав «Новинам Приазов’я», що спеціально сам моніторить гуманітарну ситуацію в місті і поділився своїми спостереженнями.

«Проїхався містом... паливо є, аптеки працюють, є черги, але я бачу, що інсулін роздають, кому необхідно. Я бачу, що роздають харчування в декількох районах міста, і гаряче. Багато свідомих громадян міста самі допомагають і діляться всім, що є. Тобто гуманітарна ситуація в місті не така погана, аби звертатися за допомогою до окупанта. Та про що ви кажете. Хай руки відсохнуть у всіх, хто стояв за допомогою», – сказав Сергій.



Він певен, що у міста немає потреби в російській гуманітарці ні зараз, ні в майбутньому.

«Я знаю, що рибалки Бердянська об'єднуються воєдино і коли дозволить погода, вздовж берега затоки й Коси буде проводитися лов. В час війни ми вижили за рахунок бичка, камбали, пеленгасу. Я знаю, що є це прагнення, деякі люди вже вийшли в море. Я думаю, ми протримаємося. Простроченими пайками нас не купити», – сказав житель Бердянська.