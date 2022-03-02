«Вони називають себе «військовою поліцією» – бердянці про окупацію міста

28 лютого під час мітингу проти російської окупації у центрі Бердянська Запорізької області представник громади Сергій, який з міркувань безпеки просить не розголошувати його призвище, був серед тих, хто провів розмову з російськими військовими, захопив місто, щоб з’ясувати їхні подальші дії в місті. А зараз він розповів подробиці розмови кореспондентці «Новини Приазов’я».



Сили, що окупували місто, називають себе «військовою поліцією», а їхнє головне завдання – «контроль ситуації в містах, які перебувають у тилу», каже Сергій.



«Були розчаровані настроями в Бердянську. Побачили, що з квітами їх ніхто не зустрічає. Тому навіть не намагалися змінити прапор», – сказав чоловік.

Вони будуть у місті до отримання наказу. Ми не можемо на це вплинути голими руками

Він зазначив: бердянці не підуть на співпрацю з російськими військовими, що окупували місто, але і російські окупаційні сили виконувати вимоги містян – покинути Бердянськ – не збираються.



«Вони будуть (в місті – ред.) до отримання наказу. Ми не можемо на це вплинути голими руками. За словами «військової поліції», побачивши військовий потенціал міста, вони вирішили не збільшувати контингент і з 26 заздалегідь відібраних базувань під контроль та охорону: порт, силові колишні будівлі, адміністративні... вони з двадцяти шести до шести скоротили. Взявши на себе відповідальність перед командирами, повідомили про відсутність більшого контролю», – розповів Сергій.



Він також зазначив, що співрозмовники натякнули на те, що ситуація в місті може погіршитися, якщо почнеться активний спротив населення.



«Видавите ви нас із міста, ми підемо. Ви певні, що прийдуть такі ж спокійні та не нервові люди? Вони можуть бути набагато гіршими», – передав зміст розмови чоловік.



Разом з тим обидві сторони переговорів зазначили, що не можуть відповідати за всіх та гарантувати відсутність провокацій або неадекватних реакцій військових.

«Вони розуміють, що містяни вільні вчиняти на свій розсуд. Кожен захищатиме свою територію настільки, наскільки вважатиме за потрібне, настільки, наскільки буде здатний. Тому жодної організованої співпраці вони від нас очікувати не можуть», – зазначив Сергій.



Він наголосив, що Бердянськ – це Україна, українські прапори досі – на центральній площі та міськвиконкомі.

27 лютого повідомлялося про те, що російська військова техніка зайшла до Бердянська, а російські військові встановили блокпост на виїзді з міста у бік Маріуполя.

Ввечері 27 лютого російські військові зайшли до адмінбудівель Бердянська й поставили у них свою охорону.

В останній день лютого в Бердянську місцеві жителі вийшли до міськради, оточеної солдатами армії РФ, на мітинг. Кілька сотень присутніх на площі скандували «Бердянськ – це Україна», розмахували українськими прапорами та вимагали від російських солдатів «забиратися додому». В результаті російські військові сіли у вантажівку та ретирувалися з площі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

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