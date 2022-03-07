На Запоріжжі через обстріл російських військ загинули працівники «Укрпошти»

У Запорізькій області загинули двоє працівників «Укрпошти», які розвозили пенсію в районі населених пунктів Єгорівка та Новоселівка, повідомили у Запорізькій ОВА.

За даними адміністрації, російські військові обстріляли авто «Укрпошти» і переїхали його танком. За повідомленням ОВА, це сталося 5 березня.

«Співробітники «Укрпошти» развозили пенсії й пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхово, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка і Новоселівка на зустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього», – повідомляє телеграм-канал Запорізької ОВА.

Евакуація тіл загиблих наразі не можлива через те, що вони перебувають у зоні активних бойових дій.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.