Генштаб оприлюднив дані про втрати російських військ: понад 11 тисяч особового складу і 290 танків

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив свої дані щодо втрат російських військ від початку нового вторгнення до України.
За повідомленням штабу, втрати російських військових на ранок 7 березня склали:
- понад 11 тисяч людей особового складу
- 290 танків
- 999 бойових броньованих машин
- 117 артилерійських систем
- 50 реактивних систем залпового вогню
- 23 засобів протиповітряної оборони
- 46 літаків
- 68 гелікоптерів
- 454 одиниць автомобільної техніки
- три кораблі/катери
- 60 цистерн паливом
- сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня
У штабі зазначають, що дані уточнюються, підрахунок «ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій».
Зокрема, командування морської піхоти повідомило вранці 7 березня, що вночі проти понеділка українські військові обстріляли аеродром Чорнобаївка біля Херсону, знищивши від 30 російських гелікоптерів.
«Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено три колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, сім одиниць гаубиць Д-20», – додають у командуванні.
Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.
Війна Росії проти України триває 12-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».
Під контролем Росії наразі перебувають, зокрема, міста Херсон, Мелітополь. Однак місцеве населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.
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