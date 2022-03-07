Генштаб оприлюднив дані про втрати російських військ: понад 11 тисяч особового складу і 290 танків

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив свої дані щодо втрат російських військ від початку нового вторгнення до України.

За повідомленням штабу, втрати російських військових на ранок 7 березня склали:

понад 11 тисяч людей особового складу

290 танків

999 бойових броньованих машин

117 артилерійських систем

50 реактивних систем залпового вогню

23 засобів протиповітряної оборони

46 літаків

68 гелікоптерів

454 одиниць автомобільної техніки

три кораблі/катери

60 цистерн паливом

сім безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня

У штабі зазначають, що дані уточнюються, підрахунок «ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій».

Зокрема, командування морської піхоти повідомило вранці 7 березня, що вночі проти понеділка українські військові обстріляли аеродром Чорнобаївка біля Херсону, знищивши від 30 російських гелікоптерів.

«Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено три колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, сім одиниць гаубиць Д-20», – додають у командуванні.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 12-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Під контролем Росії наразі перебувають, зокрема, міста Херсон, Мелітополь. Однак місцеве населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.