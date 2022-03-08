МЗС: через обстріли РФ пошкоджені і зруйновані будівлі іноземних дипустанов у Маріуполі і Харкові

Внаслідок ракетно-бомбових ударів по Маріуполю і Харкову були пошкоджені дипломатичні установи іноземних країн, повідомляє Міністерство закордонних справ України

«У Маріуполі була пошкоджена будівля, в якій розташовувалися генеральне консульство Греції та офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також зруйновані приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові», – зазначають у відомстві.

У МЗС також наголошують, що такі дії Росії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Віденських конвенцій про дипломатичні та консульські зносини.

Факти руйнувань дипломатичних приміщень іноземних країн Міністерство закордонних справ обіцяє долучити до позовів проти Росії в міжнародних судових інстанціях, щоб «притягнути її до максимальної відповідальності за її злочини».

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».