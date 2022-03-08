Із Одеси тривають відправлення регулярних та евакуаційних потягів до Західної України. Регулярні залишають Одесу опівдні, евакуаційні – приблизно опівночі. Вони йдуть до Івано-Франківська, Ужгорода та інших міст. Місця заповнюються швидко, навіть на регулярні потяги беруть без квитків, але жінки та літні люди – в пріоритеті.
В «Укрзалізниці» напередодні повідомили, що впродовж 24 лютого – 6 березня 2022 року перевезли 1,59 мільйона людей зі сходу, центру та півдня на захід України.
В «Укрзалізниці» напередодні повідомили, що впродовж 24 лютого – 6 березня 2022 року перевезли 1,59 мільйона людей зі сходу, центру та півдня на захід України.
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