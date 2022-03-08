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Евакуація залізницею: триває відправлення потягів з Одеси на захід – фоторепортаж

Із Одеси тривають відправлення регулярних та евакуаційних потягів до Західної України. Регулярні залишають Одесу опівдні, евакуаційні – приблизно опівночі. Вони йдуть до Івано-Франківська, Ужгорода та інших міст. Місця заповнюються швидко, навіть на регулярні потяги беруть без квитків, але жінки та літні люди – в пріоритеті.
В «Укрзалізниці» напередодні повідомили, що впродовж 24 лютого – 6 березня 2022 року перевезли 1,59 мільйона людей зі сходу, центру та півдня на захід України.
Людей на вокзалі менше, ніж у перші дні масштабної війни. Одеса, 7 березня 2022 року
1 Людей на вокзалі менше, ніж у перші дні масштабної війни. Одеса, 7 березня 2022 року
Багато хто чекає на потяги кілька годин, щоб не порушувати комендантську годину.&nbsp;Одеса, 7 березня 2022 року
2 Багато хто чекає на потяги кілька годин, щоб не порушувати комендантську годину. Одеса, 7 березня 2022 року
Незважаючи на війну, потяги ходять в тому числі з Донбасу &ndash; з Краматорська. Одеса, 7 березня 2022 року
3 Незважаючи на війну, потяги ходять в тому числі з Донбасу – з Краматорська. Одеса, 7 березня 2022 року
Деякі залишаються у місті та проводжають близьких в евакуацію.&nbsp;Одеса, 7 березня 2022 року
4 Деякі залишаються у місті та проводжають близьких в евакуацію. Одеса, 7 березня 2022 року
Чоловіків призовного віку на потяг не пускають, говорять провідники.&nbsp;Одеса, 7 березня 2022 року
5 Чоловіків призовного віку на потяг не пускають, говорять провідники. Одеса, 7 березня 2022 року
Тому вони прощаються зі своїми коханими та близькими через вікно.&nbsp;Одеса, 7 березня 2022 року
6 Тому вони прощаються зі своїми коханими та близькими через вікно. Одеса, 7 березня 2022 року
Отримати місце в такому потягу зараз непросто. У деяких випадках люди навіть їдуть стоячи.&nbsp;Одеса, 7 березня 2022 року
7 Отримати місце в такому потягу зараз непросто. У деяких випадках люди навіть їдуть стоячи. Одеса, 7 березня 2022 року
Останні хвилини перед відправленням &ndash; пасажирам із дітьми доводиться бігти в самісінький початок потягу, де ще залишились місця.&nbsp;Одеса, 7 березня 2022 року
8 Останні хвилини перед відправленням – пасажирам із дітьми доводиться бігти в самісінький початок потягу, де ще залишились місця. Одеса, 7 березня 2022 року
Машиніст готовий стартувати на захід. Він каже, що незабаром обов&rsquo;язково поверне всіх додому.&nbsp;Одеса, 7 березня 2022 року
9 Машиніст готовий стартувати на захід. Він каже, що незабаром обов’язково поверне всіх додому. Одеса, 7 березня 2022 року
Дехто залишається чекати на наступний потяг. Той відправиться приблизно опівночі.&nbsp;Одеса, 7 березня 2022 року
10 Дехто залишається чекати на наступний потяг. Той відправиться приблизно опівночі. Одеса, 7 березня 2022 року
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Михайло Штекель

Журналіст. Працюю в медіа-сфері з перервами із 2003 року. В 2013 році спробував переїхати з рідної Одеси до Києва, писав про Революцію гідності, анексію Криму і знімав війну на Донбасі. У 2017-му повернувся до Одеси – міста непростого, але вкрай цікавого. Навчався на філософському факультеті, тому маю слабкість до довгих текстів. На Радіо Свобода працюю з 2014 року. Пишу, фотографую, знімаю, спілкуюсь із людьми.

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