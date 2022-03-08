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З часу російського вторгнення «Укрзалізниця» перевезла на захід України 1,6 млн людей – Камишін

108 тисяч людей скористалися послугами залізниці, щоб із заходу України потрапити за кордон

З часу російського вторгнення «Укрзалізниця» перевезла 1,59 мільйона людей зі сходу, центру та півдня на захід України. Як повідомив голова правління компанії Олександр Камишін, такі дані станом на 6 березня.

За його даними, ще 108 тисяч людей скористалися послугами залізниці, щоб із заходу України потрапити за кордон.

Камишін також повідомив, що УЗ нарощує обсяги перевезення гуманітарних вантажів у зворотному напрямку – із заходу до регіонів, де вона необхідна.

7 березня мер Львів Андрій Садовий заявив, що місто опинилося на межі своїх можливостей щодо прийому нових переселенців і потребує допомоги міжнародних організацій. За його словами, Львів став прихистком для 200 тисяч людей.

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