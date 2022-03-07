Львів на межі можливостей приймати переселенців – мер

Львів опинився на межі своїх можливостей щодо прийому нових переселенців і потребує допомоги міжнародних організацій, заявив 7 березня міський голова Андрій Садовий.

За його словами, місто використовує 440 установ культури й освіти, 85 релігійних організацій, щоб прихистити людей.

«Сьогодні Львів став прихистком для 200 тисяч людей, які переїхали сюди, ховаючись від бомбардувань і ракетних обстрілів. Люди, які поселилися у нас, отримують гарячу їжу, необхідні речі, і ми повністю облаштовуємо їх побут, і надаємо все, чим вони повинні бути забезпечені. А це надзвичайно велике навантаження на місто Львів, і на сьогодні ми перебуваємо на межі наших можливостей», ‒ каже мер Львова Андрій Садовий.

Міський голова звернувся до всіх міжнародних організацій по допомогу. За його словами, Львову потрібні великі намети, обладнані відповідними засобами санітарії і щоб там можна було готувати їжу. Місто разом із фахівцями освіти, культури напрацьовуватиме окремі програми, щоб діти проживали у належних умовах.

«Важливо, щоб відомі особистості, які приїхали до Львова, проводили зустрічі і надавали дітям психологічну підтримку, яка сьогодні для них дуже потрібна, бо вони пережили дуже стресові дні, можливо, найважчі дні у їхньому житті», ‒ говорить Андрій Садовий.

У Львові працює гуманітарний штаб, де отримують і скеровують вантажі у ті регіони України, які постраждали. Створені координаційні центри для консультування і допомоги вимушено переселеним особам. Мистецькі заклади міста перетворилися в центри допомоги.

На Головному вокзалі міста облаштували мобільний пункт. Тут працюють волонтери, які допомагають переселенцям.