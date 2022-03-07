В Україні запускають національний роумінг – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що українські оператори дозволять перемикатися між мережами, щоб залишатися на зв’язку.



Тестування національного роумінгу в Україні запускають оператори Vodafone, «Київстар» і Lifecell спільно з Державною службою спецзв’язку, Мінцифри, Нацкомісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Уточнюють, що нацроумінг буде підключений у зоні бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.

«Тепер у випадку, коли мережа вашого оператора недоступна, можна перемикатися на мережу інших операторів», – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві пояснили, як під’єднатися до мережі іншого оператора:

Відключити автовибір мережі. На Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.

Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

«Важливо: раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі. Підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Отже, це може впливати на якість роботи деяких послуг», – додали в Мінцифрі.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.