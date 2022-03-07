Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ООН: понад 1,7 мільйона біженців залишили Україну

Біженці з України на залізничному вокзалі в Кракові, 6 березня 2022 року

Понад 1,7 мільйона біженців залишили Україну від початку масштабного вторгнення Росії, повідомляє агентство ООН у справах біженців.

Зокрема, більше ніж мільйон із них поїхали до Польщі.

Крім того, українці їдуть до Угорщини, Словаччини, Молдови, Румунії, інших європейських країн.

Раніше Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді назвав таку кількість людей, що втікають з України, «наймасштабнішою кризою з біженцями в Європі з часів Другої світової війни».

Євросоюз вирішив як гуманітарну допомогу виділити 500 мільйонів євро для покриття витрат країн, куди приїжджають українці. Ця сума стане першим траншем, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона пообіцяла продовжити підтримку України. США створять фонд на 2,5 мільярди доларів для допомоги Україні і країнам, які приймають біженців, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За даними Управління комісара ООН із прав людини, з 24 лютого до півночі 6 березня зафіксовано 1207 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 406 загиблих і 801 поранений.

«Наших дітей вбивають! Закрийте небо над Україною»: Харків’янка про обстріли міста (відео)
Embed
«Наших дітей вбивають! Закрийте небо над Україною»: Харків’янка про обстріли міста (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:57 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG