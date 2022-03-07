Третій раунд переговорів із РФ. Подоляк розповів про «невеликі позитивні зрушення»

Третій раунд переговорів між делегаціями України і Росії, який відбувався в Білорусі 7 березня, завершився з «невеликими позитивними зрушеннями» щодо логістики гуманітарних коридорів, але без суттєвих проривів, повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, учасник зустрічі.

«Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів. У них будуть внесені зміни і ми отримаємо більш ефективну допомогу людям, які сьогодні потерпають від агресії РФ», – сказав Подоляк у відео, оприлюдненому в нього у твітері.

«Із точки зору ключового політичного треку, в який входить і припинення вогню, і перемир’я, і взагалі закінчення бойових дій, інтенсивні консультації будуть продовжені. На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що немає. Тим не менше консультації, ще раз підкреслюю, будуть продовжені, і ми отримаємо результат», – наголосив він.

При цьому подробиць досягнутих домовленостей Подоляк не уточнив.

Попередні два раунди переговорів пройшли 28 лютого і 3 березня. Під час останнього українська делегація повідомила про домовленість щодо організації гуманітарних коридорів для евакуації людей із міст, які обстрілюють російські сили.

Попри оголошені наміри, російські війська продовжували обстріли в заявлений час тиші, звинувачуючи при цьому українську сторону у зриві домовленостей.

В офісі президента України Володимира Зеленського перед початком переговорів заявляли, що Київ наполягатиме на негайному припиненні вогню і повному виведенні російських військ з України.