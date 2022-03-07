Анкара: голови МЗС України, Росії і Туреччини зустрінуться 10 березня в Анталії

Анкара анонсувала тристоронню зустріч міністрів закордонних справ України, Росії і Туреччини в Анталії. Це стане першими переговорами між високопоставленими дипломатами з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

«Після ініціативи нашого президента та наших інтенсивних дипломатичних зусиль міністри закордонних справ Росії (Сергій Лавров) і України (Дмитро Кулеба) вирішили зустрітися за моєю участю», – написав у твіттері міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Голова МЗС України наразі не коментував це оголошення. Раніше Дмитро Кулеба заявляв, що готовий зустрітися з Сергієм Лавровим, «якщо такі переговори будуть змістовними».

Туреччина, яка є членом НАТО, має тісні відносини як з Києвом, так і з Росією, і неодноразово закликала припинити бойові дії після того, як Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

Посол Росії в установах ООН в Женеві Геннадій Гатілов 4 березня привітав пропозицію Анкари про організацію зустрічі міністрів закордонних справ Росії й України в Анталії.

Радник голова Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що Київ хоче «відповідального міжнародного посередника», оскільки українська сторона «взагалі не довіряє Російській Федерації».

Подоляк припустив, що переговори можуть бути організовані Туреччиною, Угорщиною чи Польщею.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня заявляв, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган є одним із небагатьох світових лідерів, хто має можливість донести до президента Росії Володимира Путіна розуміння того, що потрібно закінчити війну в Україні.

26 лютого президент України повідомив, що президенти Азербайджану Ільгам Алієв і Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, яка 24 лютого почала масштабне вторгнення в Україну.

27 лютого Туреччина повідомила про рішення виконати положення міжнародної Конвенції Монтре, яке дозволить обмежити рух російських військових кораблів із Середземного моря до Чорного.

Тоді вперше від початку російського масштабного вторгнення в Україну представник керівництва Туреччини, що входить до НАТО, назвав ситуацію в Україні війною.

Член НАТО Туреччина, яка має дружні зв’язки і з Росією, і з Україною, намагається позиціонувати себе як посередника.