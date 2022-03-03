Зеленський: Ердоган робить багато кроків, щоб у Путіна було розуміння необхідності закінчити війну

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган є одним із небагатьох світових лідерів, хто має можливість донести до президента Росії Володимира Путіна розуміння того, що потрібно закінчити війну в Україні, заявив президент Володимир Зеленський.

«Із президентом Ердоганом ми маємо потужні особисті відносини. Дуже добрі відносини. Дуже теплі відносини. Він допомагає – питання не лише у дронах, те, що ми там купували дрони, і це велика допомога – є багато питань, де Ердоган допоміг Україні. Я йому дуже вдячний. На політичному рівні він також робить багато кроків, щоб у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну», – сказав Зеленський 3 березня, спілкуючись з іноземними журналістамами, коментуючи питання про відмову Туреччини приєднатися до санкцій проти РФ.

«Не так багато лідерів світу мають таку можливість. Багато хто хоче, але можливість таку мало хто має. Це потрібно бути такою серйозною, потужною, впливовою державою на все, на геополітику і на економіку світову. І Ердоган такий. Він – дуже міцний, він дуже серйозний президент, і він допомагає. Тому в мене до нього немає питань», – наголосив президент.

Зеленський також висловив сподівання, що в майбутньому Туреччина стане одним із гарантів безпеки України і вплине на процес переговорів із Росією.

«Я думаю, що він – один із тих гарантів безпеки для України, і він точно ним буде в цьому колі тих країн, які повинні запровадити гарантії безпеки для України. Коли ми сядемо за стіл переговорів, я в це вірю, з президентом Росії, і саме ці гарантії безпеки має отримати Україна. Тому він буде впливати на цей процес. Я в це дуже вірю», – наголосив Зеленський.

26 лютого президент України повідомив, що президенти Азербайджану Ільгам Алієв і Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, яка 24 лютого почала масштабне вторгнення в Україну.

27 лютого Туреччина повідомила про рішення виконати положення міжнародної Конвенції Монтре, яке дозволить обмежити рух російських військових кораблів із Середземного моря до Чорного.

Тоді вперше від початку російського масштабного вторгнення в Україну представник керівництва Туреччини, що входить до НАТО, назвав ситуацію в Україні війною.

Член НАТО Туреччина, яка має дружні зв’язки і з Росією, і з Україною, намагається позиціонувати себе як посередника.