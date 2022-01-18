Ердоган застеріг Росію від нового вторгнення в Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не вважає «реалістичним варіантом» нове вторгнення Росії в Україну.

У розмові з турецькими журналістами під час візиту до Албанії 18 січня Ердоган заявив, що має намір обговорити зростання напруженості з президентом Росії Володимиром Путіним.

За його словами, Україна є «сильною країною». «Я не бачу вторгнення Росії в Україну як реалістичний варіант, тому що це не звичайна країна», – наголосив Ердоган.

За словами президента Туреччини, Росія, перш ніж ухвалити рішення має проаналізувати ситуацію «в усьому світі і свою власну». Він додав, що регіон більше не може миритися з війною і що такий крок «не буде правильним».

Член НАТО Туреччина має добрі відносини як з Києвом, так і з Москвою, але у Сирії та Лівії Росія й Туреччина підтримують протиборчі сторони, хоча загалом співпрацюють у спробах залагодити конфлікт. Крім того, Туреччина виступає проти окупації Криму.

Анкара також продала Україні безпілотні комплекси, чим викликала критику Москви.

Ердоган також заявляв, що Туреччина готова «зробити внесок у врегулювання напруженості у відносинах Росії й України».