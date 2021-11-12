Україна планує купити додаткові «Байрактари» в 2022 році – Резніков

Україна планує продовжити купувати розвідувально-ударні безпілотні комплекси «Байрактар» у Туреччини наступного року. Про це повідомило Міністерство оборони з посиланням на голову відомства Олексія Резнікова 12 листопада.

За повідомленням, Резніков разом зі головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним відвідав зону проведення Операції Об’єднаних сил, де ознайомився з досвідом використання «Байрактарів» в умовах бойових дій.

Міністр оборони зазначив, що турецький виробник використовує для облаштування безпілотників українські двигуни.

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«Ми ще додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські «Байрактари», підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні Збройних Сил України», – йдеться в коментарі Резнікова.

На початку листопада надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив в інтерв’ю Радіо Свобода про плани налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів «Байрактар» в Україні.

26 жовтня Збройні сили України вперше застосували бойовий розвідувально-ударний безпілотний комплекс «Байрактар», придбаний у Туреччини, в районі проведення ООС на Донбасі.