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Безпілотники, кораблі і літаки – український посол про оборонну співпрацю України та Туреччини

Україна і Туреччина можуть поглибити співпрацю у військово-технічній сфері

Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар у бліц-інтерв'ю Скайпом для проекту Радіо Свобода Донбас Реалії розповів про співпрацю двох країн в оборонній сфері.

Співробітництво із Туреччиною у сфері БПЛА

– Насправді комплекс українсько-турецького стратегічного партнерства покриває велику сферу взаємодії, в тому числі значну частку в цьому складає військово-технічне співробітництво. Насамперед, надзвичайно відомою темою є безпілотники.

Тема, яка звучить і в ЗМІ, і яка дійсно інноваційна. Для нас надзвичайно важливо, що ми налагодили з турецькою стороною цю сферу співробітництва. Ви знаєте, що вже тривалий час ми отримуємо безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. Але цим наша співпраця не обмежується.

Надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар
Надзвичайний та повноважний посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар

Ми, взаємодоповнюючи один одного, налагодили такі формати взаємодії, які дозволяють обмінюватись технологіями і розвивати співпрацю у тих сферах, які вигідні для обох країн.

Насамперед, це стосується відомої вже для вас теми відкриття центру розвитку і ремонту цих літальних апаратів і навчального центру, про що був підписаний меморандум між компанією Baykar і Міністерством оборони України буквально декілька тижнів тому. Так само є плани про створення відповідного заводу, який вироблятиме ці безпілотні апарати.

Меморандум про будівництво в Україні навчально-випробувального центру для турецьких БПЛА підписали 29 вересня
Меморандум про будівництво в Україні навчально-випробувального центру для турецьких БПЛА підписали 29 вересня

Насправді, це питання, мабуть, місяців, а не років. І вже роботи ведуться щодо того, аби виділити відповідну земельну ділянку, щоб розпочати предметні роботи зі спорудження цього центру збереження і ремонту. І так само паралельним треком ідуть роботи щодо створення виробничих потужностей і започаткування виробництва «Байрактарів» в Україні. Я не скажу конкретних часових рамок, щоб не створювати помилкове враження для наших глядачів чи слухачів (розмова велася Скайпом, – ред.), але, насправді, роботи ідуть досить швидкими темпами і це точно не роки, а місяці.

Та інформація, якою я володію, каже про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів «з нуля», які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн. «Байрактари» зацікавили зараз багато країн і вже є попередні контракти з деякими європейськими державами. Киргизстан, наприклад, так само закуповує їх. І виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені. Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересі турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу.

Україна постачає двигуни для турецького важкоозброєного дрона Akinci
Україна постачає двигуни для турецького важкоозброєного дрона Akinci

Крім того ви знаєте про те, що у нас фактично створено спільне підприємство з виробництва нового типу безпілотних літальних апаратів – Akinci, до якого українська сторона постачає двигуни і деякі інші запасні частини. Тобто тут ми маємо взаємодоповнення і на основі стратегічного інтересу, і на основі взаємної технологічної сумісності ми будуємо наші відносини. Це один із таких хайтек драйверів, який має свої конкретні результати і виміри.

Про корвет для ВМС України

– Надзвичайно конструктивною є співпраця у розвитку військово-морського співробітництва. Вже відбувається співпраця у створенні корвета для українських Військово-морських Сил і це тільки початок. Ми маємо плани на розширення цього виробництва. На те, щоби застосовувати, в тому числі, вироби і частини, які будуть продукуватися в Україні, тобто це так само взаємотехнологічні сумісні речі.

Роботи з будівництва корпусу корвета для України йдуть навіть з випередженням графіку – посол України в Туреччині
Роботи з будівництва корпусу корвета для України йдуть навіть з випередженням графіку – посол України в Туреччині

Зараз за цією роботою стежать наші фахівці. Можна навіть говорити про те, що будівництво йде з певним випередженням графіків, тому ми сподіваємось на те, що незабаром побачимо вже весь зібраний корпус. І, як було домовлено, частина нашого обладнання буде змонтована на цей корвет. Тобто в 2022 році ми сподіваємось вже побачити майже готовий продукт.

Про аерокосмічну галузь

– Досить серйозною є сфера аерокосмічної співпраці. Теми, які ми ставимо на порядок денний – це, насамперед, взаємодія у створенні авіаційних платформ чи авіаційних комплексів на базі літаків Антонова.

Також ведемо предметні переговори про можливість спільного виробництва військово-транспортного літака Ан-178. Є і деякі інші плани, але зараз ще зарано про них говорити в конкретиці. Ми про це ведемо безпосередні переговори.

Україна і Туреччина ведуть перемовини щодо виробництва військово-транспортних літаків
Україна і Туреччина ведуть перемовини щодо виробництва військово-транспортних літаків

Зараз точного рішення я вам не скажу, оскільки я не залучений до прийняття остаточних рішень – йдуть безпосередньо переговори між компаніями: з нашого боку Антонов, а з турецького – це представники військових, жандармерії і деякі компанії, які зацікавлені в перспективах перенесення виробництва на територію Туреччини, тобто це вже на рівні переговорів відповідних фахівців про те, як, коли і за яку ціну.

Перший етап – ми ведемо переговори про можливість замовлення для турецької сторони цих літаків на потужностях Антонова, але перспективним є також часткове перенесення виробництва на територію Туреччини і створення, можливо, спочатку бази для складання, а пізніше, можливо, виробництва деяких ключових вузлових агрегатів для того, щоб освоювати ринки інших країн, а не тільки постачати для власних потреб.

Тобто тут завжди треба дивитися – вкладати комерційну складову. Наскільки вона вигідна? Наскільки ми можемо поділитися нашими технологіями з турецькими колегами, щоби мати спільне виробництво? Або, можливо, розділити, так як Туреччина є частиною виробничого циклу Airbus А400 – постачає певні частини на збірні пункти.

Але виробляючи в себе певні компоненти, тут так само може бути цілком вигідна кооперація, і мені здається – тут досить серйозні можливості для того, щоб це синхронізувати

Також є великі перспективи, і я сподіваюсь, ми розвинемо співпрацю в сфері космосу. Буквально місяць тому Україну відвідав керівник Турецького космічного агентства і провів переговори з українським Головою (Державного космічного агентства Володимиром Тафтаєм, – ред.), відвідав Дніпро, де є кілька підприємств аерокосмічної сфери України. Так само є великі можливості і потенціал для того, щоб не тільки для обох сторін розвивати взаємовигідну співпрацю, але й пізніше виробляти продукцію, яка може бути конкурентною на ринках третіх країн.

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