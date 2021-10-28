Виявлено кілька об’єктів, які можуть стати потенційною ціллю «Байрактара»

Нещодавно Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала бойову техніку підконтрольних Росії збройних формувань на Донбасі, розміщену або за межами визначених районів відведення, або яку намагалися замаскувати. Організація оприлюднила знімки, які були зроблені безпілотниками місії на окупованій території. Радіо Донбас.Реалії проаналізувало звіти та фото місії ОБСЄ, які у своєму блозі зібрав фінський розслідувач Марк Енквіст.

14 вересня 2021 року СММ ОБСЄ у звіті повідомила, що в районі селища Тернове незаконні збройні формування (НЗФ) зосередили самохідні гаубиці «Гвоздика», а також 44 броньовані машини. Саме там, за твердженням української сторони у СЦКК, виявлені 22 танки та 48 бронемашин.

Радіо Донбас.Реалії вже повідомляло про цю базу зберігання техніки, її можна побачити на супутникових знімках місцевості.

На полігоні біля Покровки виявлено РСЗО БМ-21 «Град» та броньовані машини. Цікаво, що системи «Град» намагаються замаскувати під звичайні вантажівки. Це видно зі знімків.

Радіо Донбас.Реалії розповідало і про цю базу та полігон біля неї. Окрім артилерії, на цій базі фіксувалися і танки Т-72.

На знімках цієї ж місцевості, що зроблені ще у 2015 році, видно розташування полігону, але військової техніки не спостерігається, а місце її зберігання ще не підготоване та являє собою залишки від гірничих робіт.

На базі зберігання та полігоні поміж Софіївкою та Новоселівкою на схід від Горлівки зафіксовані танки та гаубиці 2С1 «Гвоздика» калібром 122 мм. Цікаво, що «Гвоздики» намагаються добре замаскувати.

Радіо Донбас.Реалії розповідало і про цю базу. Навесні 2020 року НЗФ проводили тут масштабні навчання. Так у звіті ОБСЕ за 25 травня 2020 року відзначають значне зростання кількості вибухів (275, порівняно з 65 днем раніше) в районі селища Софіївка (колишнє Карло-Марксове) на непідконтрольній Києву частині Донецької області. Монітори оцінюють це як навчання з бойовими стрільбами.

Саму базу також добре видно на супутникових знімках.

Також БПЛА місії зафіксував буксируванні гаубиці у районі селища Новий (Луганська область, на південний захід від міста Брянка). Йдеться про гаубиці 2А36 «Гіацинт-Б» калібром 152 мм. На фотографіях видно, що їх старанно намагаються замаскувати.

26 жовтня за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу «Байрактар». Удар здійснили по артилерії російських гібридних сил, яка обстріляла Гранітне, де був убитий один та поранений ще один військовий. Інформацію ввечері того ж дня підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. У цей же час з’явилося відео атаки.

Що передувало застосуванню БПЛА? Про це у спеціальному ефірі говорили з волонтером благодійного фонду «Повернися живим» Андрієм Римаруком та головним редактором інтернет-видання «Цензор.нет» Юрієм Бутусовим.

Ці та інші пункти базування техніки на непідконтрольній Києву території можна подивитись на спеціальній карті, що підготувало Радіо Донбас.Реалії. Натисніть на відмітку на карті – та побачите фотографію об'єкта й посилання на інформацію про нього на сайті Української службі Радіо Свобода.

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Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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