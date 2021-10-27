«Тепер усі ми під прицілом» – бойовики налякані діями ЗСУ

Від твердження про беззахисність до вимог про визнання «республік» Росією. Серед російських пропагандистів вже добу не вщухають емоційні реакції на перше використання Україною безпілотної системи Bayraktar на Донбасі.

26 жовтня за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу «Байрактар». Удар здійснили по артилерії російських гібридних сил, яка обстріляла Гранітне, де був убитий один та поранений ще один військовий. Інформацію ввечері того ж дня підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. У цей же час з’явилося відео атаки. Це викликає бухливу реакцію як на російських федеральних каналах, так і у соцмережах.

«Україна атакуватиме»

Один з перших ватажків бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін (Стрелков) постить на своїй сторінці Вконтакті сторонній допис, у якому йдеться про начебто суцільну агресією України, на яку немає реакції Кремля.

Канал Марочко Live пише про те, що використання Україною БПЛА нібито спрямоване на вихід з мінських домовленостей і констатує, що «де-факто вся територія Донбасу під прицілом, і удари можуть завдаватися глибоко в тилу, а протидіяти самостійно цьому ми не можемо».

На цьому ж каналі раптово згадують про випадок із загибеллю дитини у селищі Олександрівське навесні 2021 року. Тоді реальну смерть хлопчика від боєприпасу російські ЗМІ протрактували як удар українського безпілотника. Хоча на той момент такі в ООС не застосовувалися, а свідків прольоту не було (ударний БПЛА є досить великим).

Тоді, здавалося, угруповання поставили у незручне становище навіть офіційний Кремль. Радіо Донбас.Реалії розібралося у ситуації:

Російський телеграм-канал «Реконкиста» сам зібрав коментарі щодо використання Bayraktar. Там переважають побоювання, що Україна почне використовувати їх більш активно, з потужнішим боєприпасом і взагалі почне їх виробляти самостійно. Наголошується і на психологічному впливі.

Російський журналіст Олександр Коц стверджує, що використання БПЛА та нового озброєння Україною тільки посилиться.

«​Третя світова»​ на Донбасі

Загальний меседж у постах та коментарях зводиться до того, що загострення та використання Україною турецького безпілотника призведе до масштабної війни із залученням Росії.

А російський журналіст Олександр Сладков розмірковує про те, чи здатні підконтрольні Росії збройні угруповання збивати українськи БПЛА.

За старим вже мемом, засоби протидії українській безпілотній авіації пропонують шукати у шахтах Донбасу.

А наступною за бойовиками ціллю українських «Байрактарів» називають Крим.

У повідомленні Генштаб ЗСУ йдеться: «З 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі н.п. Гранітне. Два військовослужбовці ЗСУ під час обстрілу зазнали поранення, один з них загинув. З початком обстрілу, через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували. З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача ЗСУ було застосовано «Байрактар». Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ».

Радіо Донбас.Реалії у прямому ефірі розібрали цю ситуацію:

Ввечері 27 жовтня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що постачання турецьких безпілотників Bayraktar TB2 в Україну може призвести до дестабілізації ситуації на Донбасі. «У нас справді особливі та добрі відносини з Туреччиною, але в цьому випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання, що постачання таких видів озброєнь українським військовим може потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії зіткнення», – цитують російські інформагенції заяву Пєскова, зроблену 27 жовтня.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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