Речник Путіна: постачання «Байрактарів» Україні дестабілізує ситуацію на Донбасі

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що постачання турецьких безпілотників Bayraktar TB2 в Україну може призвести до дестабілізації ситуації на Донбасі.

«У нас справді особливі та добрі відносини з Туреччиною, але в цьому випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання, що постачання таких видів озброєнь українським військовим може потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії зіткнення», – цитують російські інформагенції заяву Пєскова, зроблену 27 жовтня.

26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що турецький безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала українських військових.