Польща першою в НАТО купує турецькі безпілотники Bayraktar

Міністерство оборони Польщі заявило, що придбає у Туреччини 24 озброєні безпілотники, повідомляють міжнародні медіа. Це робить цю країну першим членом НАТО, який купує безпілотні літальні апарати турецького виробництва.

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив 22 травня, що безпілотники Bayraktar TB2 будуть озброєні протитанковими снарядами. До пакету, який купує Варшава, також входять логістика та навчання.

Польські іноземні військові контракти, як правило, дістаються компаніям зі Сполучених Штатів. Згідно з офіційними даними, у 2020 фінансовому році ця держава замовила американську військову техніку на суму 4,7 мільярда доларів.

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Перший із безпілотників «Байрактар» планують поставити 2022 року.

Як пояснив Блащак державному радіо, турецькі безпілотники «зарекомендували себе у війнах». Він додав, не надаючи деталей, що їх обслуговуватиме військова компанія.

За даними влади, президент Польщі Анджей Дуда підпише угоду під час поїздки до Туреччини наступного тижня.

Турецька компанія оборонних технологій Baykar продала безпілотник Bayraktar TB2 Азербайджану, Україні, Катару та Лівії.

Канада зупинила частину військового експорту до союзника по НАТО Туреччини після того, як розслідування підтвердило, що канадська технологія безпілотних апаратів була використана Азербайджаном у минулорічних боях з Вірменією за регіон Нагірного Карабаху.

Торонто тимчасово зупинило дію військових дозволів на експорт до Туреччини в жовтні минулого року на час розслідування звинувачень у зловживанні канадською технологією, коли турецькі військові надавали збройні безпілотники для підтримки Азербайджану.