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20 травня 2021, Київ 12:43
Новини | Міжнародні

Європарламент рекомендував зупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС, якщо Анкара продовжить зневажати основні права

В ухваленій доповіді євродепутати наполягають, що у випадку, якщо Туреччина не змінить поточну негативну тенденцію, Єврокомісія має рекомендувати офіційно припинити переговори з Анкарою про вступ до ЄС

Відносини між ЄС та Туреччиною погіршилися настільки, що Брюсселю слід глибоко переоцінити їх. Про це йдеться у доповіді, ухваленій Європарламентом 19 травня.

«В останні роки уряд Туреччини дедалі більше дистанціювався від цінностей та стандартів ЄС. Як результат, відносини були доведені до історичної низької точки, попереджають депутати Європарламенту, які особливо стурбовані станом верховенства права та повагою основних прав», – мовиться у повідомленні Європарламенту.

В ухваленій доповіді євродепутати наполягають, що у випадку, якщо Туреччина не змінить поточну негативну тенденцію, Єврокомісія має рекомендувати офіційно припинити переговори з Анкарою про вступ до ЄС.

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