Туреччина назвала «несправедливою» позицію США щодо заяв Ердогана про Ізраїль

Туреччина закликає США переглянути «несправедливу» позицію щодо ситуації на Близькому Сході замість того, щоб виступати зі звинуваченнями на адресу Реджепа Ердогана у відповідь на його справедливу позицію, наголосив 19 травня речник президента Туреччини Ібрагім Калин. Його заяву цитує інформагенція «Анадолу».

«Не можна вважати, що президент Туреччини Реджеп Ердоган зберігатиме мовчання, коли Ізраїль виселяє палестинський народ зі своїх будинків, убиває цивільних осіб, навіть немовлят», – ідеться в публікації речника турецького лідера в соціальних медіа.

Раніше Сполучені Штати назвали «антисемітськими» висловлювання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо єврейського народу на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

18 травня спікер Державного департаменту Нед Прайс заявив: «Ми закликаємо президента Ердогана та інших керівників Туреччини утримуватися від провокаційних висловлювань, які можуть спровокувати подальше насильство. Ми закликаємо Туреччину приєднатися до Сполучених Штатів в роботі з припинення конфлікту».

Держдепартамент додав, що «антисемітській риториці ніде немає місця».

Ердоган вже давно висловлює підтримку палестинцям, хоча Туреччина була однією з небагатьох країн з мусульманською більшістю, що підтримує довгострокові відносини з Ізраїлем.

Зауваження США прозвучало після того, як Ердоган звинуватив Ізраїль в «тероризмі» проти палестинців, заявивши: «Це в їх природі».

«Вони вбивці до такої міри, що вбивають дітей 5-6 років. Вони задовольняються лише тим, що п’ють їхню кров», – заявив президент Туреччини.

Ердоган також зробив закид на адресу президента США Джо Байдена, заявивши, що у нього «руки в крові» через підтримку США Ізраїлю.

У Ердогана були близькі стосунки з колишнім президентом Дональдом Трампом, але Байден сказав, що займе жорсткішу позицію щодо турецького лідера, якого він назвав «автократом» і якого багато хто на Заході називає «диктатором».

Проте Байден та Ердоган домовилися зустрітися в кулуарах саміту НАТО наступного місяця у Брюсселі.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.

Обстрілам передували заворушення в Східному Єрусалимі, пов’язані з давнім судовим розглядом справи про виселення кількох палестинських родин із будинків, які передали єврейським поселенцям.

Представники органів охорони здоров’я Гази заявляють, що 217 палестинців, в тому числі 63 дитини, були вбиті і понад 1400 поранені.

Число загиблих з ізраїльської сторони збільшилася до 12-ти 18 травня, коли серією ракет, випущених «Хамасом» по південному регіону Ешколь, вбили двох тайських громадян, які працювали на заводі. Поліція повідомила, що ще кількох людей було поранено.