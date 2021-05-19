США засудили Ердогана за «антисемітські» висловлювання

Сполучені Штати назвали «антисемітськими» і «негожими» висловлювання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо єврейського народу на тлі зростаючої напруженості на Близькому Сході.

18 травня спікер Державного департаменту заявив, що США «рішуче засуджують недавні антисемітські коментарі президента Ердогана щодо єврейського народу і вважають їх негожими».

«Ми закликаємо президента Ердогана та інших керівників Туреччини утримуватися від провокаційних висловлювань, які можуть спровокувати подальше насильство. Ми закликаємо Туреччину приєднатися до Сполучених Штатів в роботі з припинення конфлікту», – мовиться у заяві.

Держдепартамент додав, що «антисемітській риториці ніде немає місця».

«Сполучені Штати глибоко віддані боротьбі з антисемітизмом у всіх його формах. Ми серйозно ставимося до насильства, яке часто супроводжує антисемітизм, і небезпечної брехні, яка його приховує. Ми завжди повинні протиставляти факти брехні та відповідати на злочини на ґрунті ненависті справедливо», – мовиться у заяві.

Ердоган вже давно висловлює підтримку палестинцям, хоча Туреччина була однією з небагатьох країн з мусульманською більшістю, що підтримує довгострокові відносини з Ізраїлем.

Зауваження США прозвучало після того, як Ердоган звинуватив Ізраїль в «тероризмі» проти палестинців, заявивши: «Це в їх природі».

«Вони вбивці до такої міри, що вбивають дітей 5-6 років. Вони задовольняються лише тим, що п’ють їхню кров», – заявив президент Туреччини.

Ердоган також зробив закид на адресу президента США Джо Байдена, заявивши, що у нього «руки в крові» через підтримку США Ізраїлю.

У Ердогана були близькі стосунки з колишнім президентом Дональдом Трампом, але Байден сказав, що займе жорсткішу позицію щодо турецького лідера, якого він назвав «автократом» і якого багато хто на Заході називає «диктатором».

Проте Байден та Ердоган домовилися зустрітися в кулуарах саміту НАТО наступного місяця у Брюсселі.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.

Обстрілам передували заворушення в Східному Єрусалимі, пов’язані з давнім судовим розглядом справи про виселення кількох палестинських родин із будинків, які передали єврейським поселенцям.

Представники органів охорони здоров’я Гази заявляють, що 217 палестинців, в тому числі 63 дитини, були вбиті і понад 1400 поранені.

Число загиблих з ізраїльської сторони збільшилася до 12-ти 18 травня, коли серією ракет, випущених «Хамасом» по південному регіону Ешколь, вбили двох тайських громадян, які працювали на заводі. Поліція повідомила, що ще кількох людей було поранено.