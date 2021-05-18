Кулеба запевнив, що МЗС контролює ситуацію з евакуацією українців з Непалу, Ізраїлю та Палестини

Міністерство закордонних справ контролює ситуацію з евакуацією українців з Непалу, Палестини та Ізраїлю. Про це на брифінгу 18 травня повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

«Ми дізналися, авіакомпанії яких країн світу планують пробитися в Непал для вивезення громадян, і вступили з ними в діалог, щоб громадяни України могли купити квитки на ці рейси. Зокрема, ми домовилися з турецькими і катарським авіалініями. Станом на вчорашню ніч з майже 100 людей, які виявили бажання повернутися з Катманду в Україну, 43 вже купили квитки на літаки», – зазначив міністр.

Він пояснив, що українцям знадобилася допомога з перельотом, через рішення Непалу закрити авіасполучення в зв’язку з загостренням ситуації з коронавірусом.

Кулеба додав, що ситуація в Палестині та Ізраїлі «дуже складна».

«Ми там теж на контакті з нашими громадянами, і всім, хто потребує допомоги, будемо її надавати», – сказав глава МЗС.

За його словами, з Гази хочуть евакуюватися понад 100 громадян України.

У Міністерстві закордонних справ України минулого тижня повідомили Радіо Свобода, що на території Непалу у зв’язку із призупиненням міжнародного авіасполучення вимушено залишаються 107 українців.

«Хамас» і споріднені з ним ісламістські угруповання з 10 травня обстрілюють територію Ізраїлю ракетами, а також застосовують безпілотники з вибухівкою й інші способи заподіяти шкоду на ізраїльській території.

Їхні ракети цілять в ізраїльські міста й поселення; ті з них, які не вдається збити ізраїльській протиповітряній обороні, влучають у житлові квартали і вбивають цивільних людей, зокрема й ізраїльських арабів. Крім того, частина цих ракет недолітає і вибухає в самій Смузі Гази, спричиняючи частину жертв на цій території.

Ізраїль у відповідь здійснює свої удари по об’єктах цих угруповань – таких, як штаби, інші офіси, пускові установки, склади озброєнь, майстерні для її виробництва, підземні тунелі тощо.

Значною мірою ці об’єкти розміщені посеред житлових кварталів і в житлових будівлях, щоб використати цивільне населення як «живі щити».