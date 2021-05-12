У Непалі через локдаун вимушено залишилися 107 українців – МЗС

На території Непалу у зв’язку із призупиненням міжнародного авіасполучення вимушено залишаються 107 українців. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«У зв’язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення до 31 травня 2021 року на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. Здебільшого альпіністи та туристи. 45 осіб розмістилися в готелях Катманду, вони забезпечені усім необхідним. Решта громадян перебуває у гірській місцевості», – повідомив Ніколенко.

За його словами, у чотирьох українців виявлено COVID-19, їм надають необхідну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

«Посольство України в Індії підтримує зв’язок із співвітчизниками напряму або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури… Для надання оперативної консульської допомоги українцям у Катманду також працює почесний консул України», – зазначив Ніколенко.

Речник МЗС зауважив, що нині опрацьовують можливість виїзду українців на репатріаційних рейсах іноземних держав.

«За наявною інформацією, запит на отримання дозволу непальської сторони на виконання чартерних рейсів до Непалу подала авіакомпанія Turkish Airlines. Тримаємо цю справу на контролі. Українська сторона також звернулася до індійського уряду з проханням надати дозвіл на транзит наших громадян територією Індії», – додав Ніколенко.

Регулярне авіасполучення з Непалом призупинене до 14 травня 2021 року. Українські авіаперевізники не мають ліцензій на здійснення польотів до Непалу через високогірну місцевість. Посольству та почесному консульству в Непалі доручено відстежувати можливу організацію спецрейсів інших країн.

У Непалі число хворих на COVID-19 зросло більш ніж у 30 разів (9070 станом на 6 травня, місяць тому було лише 298) – через спалах пандемії в сусідній Індії. У лікарнях країни не вистачає ліжок і кисню, люди можуть умирати просто на вулицях, повідомило Associated Press з посиланням медиків Непалу.

Чотирьох українських туристів, які застрягли у горах Непалу після сходження на одну з вершин у Гімалаях, доправили рятувальним вертольотом у Катманду. Про це речник МЗС повідомляв 7 травня.