COVID-19 у світі: криза в Бразилії та Індії поглиблюється

Бразилія найближчим часом перетне межу в 400 тисяч смертей від коронавірусної інфекції COVID-19, свідчать дані офіційної статистики. Згідно з нею, за останню добу померли 3163 пацієнти, а загальне число жертв коронавірусу сягнуло 398 185.

Криза в Бразилії зумовлена надто незначними обмеженнями, які впродовж епідемії запроваджувала влада, а також поширенням дуже заразного штаму COVID-19, який шкодить також іншим країнам Латинської Америки.

Тим часом Індія, згідно з офіційною статистикою, подолала позначку 200 тисяч смертей, а число нових випадків хвороби впродовж тижня долає межу 300 тисяч на день. Водночас експерти в галузі охорони здоров’я вважають, що реальна смертність і захворюваність можуть бути значно вищими.

Масштаби кризи в Індії, де переповнені заклади охорони здоров’я та крематорії, викликали реакцію союзників, які надають допомогу в боротьбі з пандемією. США оголосили 28 квітня, що надсилають до Індії обладнання на понад 100 мільйонів доларів, включно з тисячею кисневих концентраторів, 15 мільйонами масок стандарту N95 та мільйоном діагностичних експрес-тестів.

Білий дім також перенаправив власне замовлення на виробництво вакцини AstraZeneca до Індії, що дозволить зробити понад 20 мільйонів щеплень проти COVID-19.