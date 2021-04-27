Коронавірус: Україна виходить із третьої хвилі, Туреччина й Індія входять, Бразилія відкинула «Спутнік V»

В Україні заявляють про «поступовий вихід» із третьої хвилі епідемії коронавірусного захворювання COVID-19, а деякі країни, такі, як Туреччина чи Індія, в цей час зазнають нового різкого зростання захворюваності. Тим часом російська вакцина від COVID-19, відома як «Спутнік V», зазнала чергового удару в Бразилії: там її визнали потенційно небезпечною.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляє, що Україна почала поступовий вихід із третьої хвилі епідемії коронавірусного захворювання COVID-19.

Як сказав він на брифінгу 27 квітня, за даними його міністерства, цифри захворюваності «говорять про те, що ситуація стабілізується». За словами міністра, Україна вже пройшла «надважкий період» третьої хвилі – адже рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях і в Києві, заявив він.

Також, заявив Степанов, зменшуються й рівні госпіталізацій і завантаженості лікарняних ліжок із подачею кисню – норми щодо них нині перевищені тільки в Донецькій області.

Усі офіційні дані МОЗ стосуються тільки підконтрольних Києву територій України – без урахування окупованих частин Донбасу, а також Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Усе більше регіонів України виходить із «червоного» рівня

І дійсно, останніми днями ще кілька областей, за даними офіційної статистики, були виведені з найвищого, «червоного», рівня епідемічної небезпеки, який передбачає найбільші обмеження, і переведені відразу в нижчий «жовтий», перестрибнувши «помаранчевий» рівень. Із 22 квітня ці полегшення були запроваджені в Чернівецькій області, з 25-го в Одеській і з 26-го у Львівській.

Також у столиці Києві, який перебуває наразі в «червоній» зоні і в якому, крім того, діють додаткові обмеження, запроваджені міською владою, не виключають, що їх знімуть достроково – раніше від первісного терміну їхньої дії до кінця дня 30 квітня. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, таке рішення можуть ухвалити вже 28 квітня.

Цю інформацію підтвердили і в МОЗ. За словами Степанова, наступним регіоном, який вийде з «червоної» зони, буде Київ, де за всіма епідеміологічними показниками вже немає перевищення критеріїв і маркерів.

За останніми наразі даними міністерства, в Києві епідемічні показники ще з 25 квітня відповідають «жовтому» рівневі епідеміологічної небезпеки. А ще з 23 квітня Київ відповідав «помаранчевому» рівневі, вийшовши за своїми показниками з «червоного».

Відповідно до постанови уряду, рішення про скасування «червоного» рівня ухвалюється в разі досягнення регіоном усіх показників про вихід із нього протягом не менш ніж п’яти днів підряд. Таким чином, таке рішення дійсно може бути ухвалене 28 квітня і почати діяти з 29-го.

Станом на 27 квітня в 10 регіонах України чинний «червоний» рівень обмежень, у 9 «помаранчевий» і в 6 «жовтий».

Як прогнозував раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, протягом нинішнього тижня з «червоної» зони також можуть вийти Київська, Запорізька і Полтавська області.

Щоб Великдень не став небезпечним

«Ситуація, з одного боку, стабілізується, але ми не можемо розслаблятися: попереду тривалі вихідні», – сказав 27 квітня Степанов. Із 1 до 4 травня в Україні встановлені неробочі дні через Великдень за юліанським календарем, який цього року припав на 2 травня.

«Я прошу громадян максимально утриматися від збільшення контактів, уникати скупчень, носити маски і дотримуватися особистої гігієни. За можливості відкладіть, будь ласка, ваші поїздки до друзів та родичів, святкуйте велике свято у вузькому родинному колі», – закликав Степанов.

При цьому, сказав він, МОЗ, як і анонсували раніше, не планує подавати до уряду пропозицій щодо додаткових обмежень на Великодні свята в Україні.

А щоб уникнути можливого нового сплеску захворюваності після Великодня, сказав голова МОЗ, Кабінет міністрів на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем провів зустріч із представниками церков. За словами Степанова, уряд домовився з ними про зменшення тривалості богослужінь, але з можливим одночасним збільшенням кількості їх, а також про те, що двері храмових споруд залишатимуться відчиненими для кращої вентиляції, а при здійсненні обрядів на кшталт традиційних поцілунків хрестів, ікон і святинь фізичний контакт із ними буде заборонений.

«Ми також знайшли підтримку в духовенства щодо участі в богослужіннях за можливості одного члена родини. Бажано також максимально виключити відвідування служби людьми похилого віку й тими, хто має хронічні захворювання», – додав міністр.

Степанов наголосив, що під час богослужінь їхні учасники обов’язково мають бути в масках незалежно від того, чи проводитимуть їх усередині храму, чи на вулиці. «Пам’ятайте, що, на відміну від вірян, коронавірус – переконаний атеїст. Для нього немає ніяких свят, він буде завжди намагатися уразити вас або ваших близьких», – сказав голова МОЗ.

У Києві будуть особливі вимоги

Тим часом у столиці Києві, навпаки, попереджали про додаткові карантинні обмеження на Великодні свята і врешті затвердили «особливі вимоги» до проведення релігійних заходів у ці святкові дні.

Як заявляв міський голова Києва Віталій Кличко, щоб запобігти сплескові захворювання, столична влада рекомендує керівникам церков і релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі. Якщо ж парафіяни підуть до храмів, необхідно дотримуватися низки суворих правил і обмежень, які оприлюднили на сайті київської міської влади.

Яка буде четверта хвиля?

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький тим часом попередив 26 квітня, що, хоча в Україні триває стабілізація епідемічної ситуації, та стрибок захворюваності на COVID-19 може статися після Великодня і поминальних днів.

Він теж закликав церкви на Великдень транслювати богослужіння онлайн або за можливості звершувати їх не в приміщеннях, щоб запобігти великим скупченням людей.

Радуцький попередив, що очікувана четверта хвиля пандемії COVID-19 восени, як нагадують Всесвітня організація охорони здоров’я і вчені в усьому світі, «точно не буде легкою».

Про те, що третя хвиля пандемії в Україні вже йде на спад, почали заявляти ще майже два тижні тому. Але фахівці звертали увагу, що загроза зростання захворюваності зберігається і надалі – через провалену кампанію вакцинації і відсутність загальнонаціонального дослідження імунітету, яке анонсувала влада, а також через суттєві відмінності між динамікою захворюваності в різних регіонах.

Туреччина й Індія: загострення

А тим часом як в Україні – принаймні, за офіційною версією – ситуація з епідемією йде до поліпшення, в низці країн говорять про різке загострення ситуації.

Одна з них – традиційно курортна Туреччина. Ця країна через погіршення епідеміологічної ситуації запроваджує з вечора 29 квітня і до ранку 17 травня низку суворих обмежень – на діяльність закладів торгівлі, суб’єктів господарювання, навчальних закладів, підприємств громадського харчування, на пересування громадян тощо.

При цьому, як і при попередніх таких обмеженнях у Туреччині, та частина їх, що стосується обмежень на пересування, комендантської години тощо, не буде стосуватися іноземних туристів.

Тож, наприклад, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» повідомила, що продовжить виконувати регулярні і чартерні рейси до Туреччини і в період дії турецьких обмежень.

Туреччина нині в світі шоста за абсолютним числом зареєстрованих випадків COVID-19 за час пандемії – майже 4 мільйони 700 тисяч, – після США, Індії, Бразилії, Франції й Росії, хоча в перерахунку на частку населення ця країна більш ніж із 84 мільйонами населення десь біля 50-го місця.

Натомість в Індії, другій за абсолютним числом випадків (понад 17 мільйонів 636 тисяч, із яких майже 198 тисяч померли – це четвертий показник у світі), ситуація стає критичною: там останніми днями реєструють по 320–350 тисяч нових випадків щодня (і це тільки зареєстрованих). За попередній день там померла від COVID-19 2771 людина. Через такі високі рівні захворюваності багато країн закривають свої кордони для прибульців із Індії чи вимагають від них тривалих карантинів.

Велике число людей, які помирають в Індії одночасно, перевантажує крематорії і переповнює традиційні місця самостійної кремації померлих. Традиції індуїзму, якого дотримується майже 80 відсотків населення країни, передбачають у більшості випадків саме спалення тіла померлого чи померлої, щоб звільнити від нього душу людини, яка потім має переродитися в новому тілі. І останніми днями всім світом поширюються фотографії й відеозйомки таких кремацій, які доводиться влаштовувати іноді просто в містах, на вільних просторах, паркінгах чи й на площах і вулицях.

Значною проблемою є нестача медичного кисню для тяжко хворих. Тож багато країн світу нині допомагає Індії, надаючи їй пристрої штучної вентиляції легень чи кисневі концентратори. Допомогу надає навіть Китай, який нині перебуває в воєнному протистоянні з Індією на спірних ділянках кордону в Гімалаях.

Іще один напрям такої допомоги – надання Індії вакцин проти COVID-19. Вакцинація в цій країні йде досить високими темпами, але їх нині вочевидь не вистачає.

«Спутнік V»: проблеми тепер і в Бразилії

Тим часом на іншій частині Земної кулі, в Бразилії, яка є третьою найбільш потерпілою за абсолютним числом виявлених випадків COVID-19 і теж гостро потребує вакцин для щеплень, зазнала чергової невдачі російська вакцина, відома як «Спутнік V». Тамтешнє Національне агентство санітарного нагляду (Anvisa) одноголосно вирішило не рекомендувати імпорт цієї вакцини за результатами розгляду заявок на це десяти штатів чи окремих міст країни.

Як заявили в агентстві, крім того, що не було отримано всіх необхідних для схвалення вакцини даних (наприклад, бразильських інспекторів просто не впустили до Інституту імені Гамалії в Росії, творця цієї вакцини, в якому вони мали перевірити перебіг виробничого процесу), була натомість виявлена пряма небезпека від цієї вакцини.

Російська вакцина належить до різновиду векторних аденовірусних вакцин: у них як вірусний вектор (засіб доставки) використовується інактивований (не здатний до реплікації, тобто розмноження) аденовірус людини – один із тих, що зазвичай викликають гостре респіраторне захворювання. Цей вірус має доставити в організм вакцинованої людини ген шипового білка (S-білка) того вірусу, який викликає COVID-19 і відомий як SARS-CoV-2. Відтак клітини людини починають виробляти цей шиповий білок, сам по собі ніяк не шкідливий – але його поява викликає імунну реакцію організму на нього. Тож у випадку зараження вірусом SARS-CoV-2 організм уже має до нього антитіла, які реагують на цей білок вірусу.

Але одним із головних моментів є те, що вірусний вектор у таких вакцинах не здатен розмножуватися сам. У російській же вакцині, яку досліджували в Бразилії, вірусний вектор був здатний реплікуватися в клітинах прищепленої людини. А це, наголосили в агентстві, може викликати в людей інфекції і призвести до шкоди здоров’ю і навіть смерті, особливо в людей із послабленим імунітетом і захворюваннями дихальних шляхів.

Влада Бразилії не має політичних проблем у відносинах із Росією і сподівалася, що в час, коли країні бракує вакцин, російський препарат буде схвалений.

Москва скрізь бачить руку Вашингтону

Але в Росії у відповідь на відмову схвалити цю вакцину заявили, що «зволікання зі схваленням (у Бразилії) «Спутніка V» має, на жаль, політичну природу і не має нічого спільного з доступом до інформації чи з наукою».

У Москві також повторили свої старі звинувачення на адресу США в тому, що Вашингтон чинив тиск на Бразилію, щоб та відмовилася від використання російської вакцини. Згадка про спробу Вашингтону вмовити Бразилію на таку відмову в межах американських дипломатичних зусиль для боротьби з намаганнями Росії збільшити свій вплив у регіоні на шкоду безпеці США міститься в звіті Міністерства охорони здоров’я США за 2020 рік.

В адміністрації президента Джо Байдена після перших звинувачень у цьому наголосили, що звіт стосується часів президентства Дональда Трампа і що США не мають можливості відраджувати Бразилію чи інші країни від використання вакцин, які пройшли належне схвалення.

Тим часом десь за тиждень до тих перших звинувачень із боку Росії в березні Бразилія підписала контракт на імпорт 10 мільйонів доз російської вакцини і заявила, що отримала й право виробляти її на своїй території.

Наразі не ясно, що буде з цими контрактами і планами після нинішньої відмови бразильського агентства схвалити «Спутнік V».

Раніше російська вакцина наразилася на негативний відгук у Словаччині: тамтешній регулятор теж скаржився на те, що Росія не надає всіх необхідних даних, а також виявив, що препарат, який Москва продала Братиславі під назвою «Спутнік V», виявився відмінним від того, що продають іншим країнам і що проходило клінічні випробування в інших країнах.