Британія, США і Німеччина готують допомогу Індії, де знову зафіксували рекордне число хворих на COVID-19

Велика Британія, США і Німеччина пообіцяли надати термінову допомогу у вигляді медичного обладнання Індії в той час, як країна встановила новий рекорд із заражень COVID-19 за добу.

В Індії п’ятий день поспіль зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусної інфекції – майже 353 тисячі за останню добу.

Лікарні, які вже не справляються з напливом хворих, в тому числі в Делі, змушені відмовляти пацієнтам в госпіталізації через брак медичного кисню і ліжок. Кладовища і крематорії також переповнені.

Велика Британія, США, Німеччина і Європейський союз пообіцяли направити медичну допомогу, включаючи кисень і апарати штучної вентиляції легень.

Британське Міністерство закордонних справ заявило, що 27 квітня до Індії мають надійти близько 140 апаратів ШВЛ і майже 500 кисневих балонів.

«Ми стоїмо пліч-о-пліч з Індією як із другом і партнером у період боротьби з COVID-19», – сказав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

США надішлють матеріали, необхідні для виробництва вакцин проти COVID-19, а також апарати ШВЛ, тести, засоби індивідуального захисту та терапевтичні засоби, йдеться в повідомленні радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

«Подібно до того, як Індія надіслала допомогу Сполученим Штатам, коли ситуація в наших лікарнях була напружена на початку пандемії, США твердо вирішили допомогти Індії в той час, коли це потрібно», – сказав він.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель наголосила, що «боротьба з пандемією – це наша спільна боротьба». За її словами, Німеччина солідарна з Індією і «терміново готує місію підтримки».

Європейська комісія також заявила, що має намір направити кисень та ліки до Індії після отримання запиту з Делі.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що вона занепокоєна ситуацією.

Напередодні прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав співгромадян не затягувати з вакцинацією і бути обережними.

У деяких із найбільш постраждалих міст, включно зі столицею, тіла померлих спалюють у тимчасових місцях, що пропонують такі послуги.

В Індії з населенням в один мільярд 300 мільйонів осіб за час пандемії заразилися 17 мільйонів 310 тисяч людей, померли понад 195 тисяч.