Ходив на роботу і в спортзал: в Іспанії затримали чоловіка за підозрою у зараженні COVID-19 понад 20 людей

В Іспанії затримали чоловіка, якого підозрюють у нібито зараженні COVID-19 понад 20 людей, хоча жодному з них не знадобилася госпіталізація.

Поліція повідомила, що у 40-річного чоловіка були явні ознаки COVID-19, але він все одно ходив на роботу і займався в тренажерному залі у місті Манакор на іспанському острові Майорка.

За повідомленнями, колеги і керівництво просило чоловіка піти додому, щоб нікого не заразити, але, за словами поліції, він все одно продовжував приходити на роботу, навіть з температурою 40.

За даними поліції, чоловік заразив 22 людини, як на робочому місці, так і в спортзалі. У заяві поліції мовиться, що через дорослих заражених хвороба передалася і трьом немовлятам.

У заяві поліції йдеться, що розслідування за цим фактом почали ще наприкінці січня, а тепер чоловіка затримали.

В Іспанії зафіксовано майже 3,5 мільйона випадків COVID-19, понад 77 500 людей померли.