Роботодавцям надали можливість замовити бригаду для вакцинації співробітників від COVID-19 – Ляшко

Компанії, підприємства та організації зможуть записатися на вакцинацію від COVID-19 за наявності понад 50 охочих співробітників отримати щеплення, повідомив у фейсбуці головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Надали можливість організованим колективам, що мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися, можливість записати їх в чергу на щеплення проти COVID-19. Залишити заявку на колективну вакцинацію через контакт-центр за номером: 0 800 60 20 19. Вакцинація проводитиметься за умов наявності достатньої кількості вакцини мобільною бригадою, що приїде на ваше підприємство», – повідомив Ляшко.

За його словами, щоб записатися в чергу на вакцинацію компанія має виконати низку умов:

– залишити заявку через контакт-центр;

– визначити відповідальну контактну особу з питань вакцинації;

– скласти поіменні списки охочих вакцинуватися;

– забезпечити приміщення для вакцинації та медичного спостереження після вакцинації, згідно з вимогами МОЗ;

– забезпечити дотримання санітарних норм та наявність засобів захисту і санітайзерів у місці вакцинації.

«Важливо, що за один день бригада може зробити орієнтовно 100 щеплень. Тож враховуйте це при подачі заявок. Якщо охочих щепитися в організованому колективі менш ніж п’ятдесят, радимо записатися до листа очікування вакцинації індивідуально», – зауважив Ляшко.

За даними Міністерства охорони здоров’я, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася майже 500 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії (з 24 лютого) щеплення зробили понад 490 тисяч людей.

Щеплення від COVID-19 в Україні проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.