У перший день вакцинації препаратом від Pfizer/BioNTech щеплення зробили 366 українців – ЦГЗ

Вакциною від Pfizer/BioNTech 18 квітня, у перший день щеплень цим препаратом в Україні, вакцинувалися 366 українців, повідомив директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

«Вакцину доставили у всі регіони України. Бригади, які роблять щеплення, пройшли відповідне навчання, логістику доставлення вакцин до пацієнтів організували», – сказав Роман Родина.

Він пояснив, що для вакцини Pfizer/BioNTech розробили й організували окрему логістику, вжили низку специфічних заходів для забезпечення так званого «холодового ланцюга».

Ця вакцина відрізняється умовами зберігання – температура повинна бути на рівні -80 °C або -70 °C.

Оскільки на регіональних складах і в закладах лікування відсутнє обладнання, яке б забезпечило зберігання, транспортуватимуть вакцину щотижня, кожні 5 днів, з національних складів у регіони. 5 днів – це максимальний термін, коли препарат може перебувати за вищих температур і не втратити свої властивості, зазначив Родина. Вже з регіональних складів робочі бригади доставлятимуть вакцину по регіону, згідно зі списками пацієнтів, які підлягають щепленню, сказав посадовець.

Щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech (торговельна назва цієї вакцини Comirnaty – ред.) почали 18 квітня. У МОЗ повідомляли, що у кожну з областей та в Київ розвезуть по 1170 доз.

16 квітня в Україну прибули 117 тисяч доз вакцини Comirnaty, які були безкоштовно надані в межах програми COVAX.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 450 647 людей, більшість із них отримали одну дозу вакцини.