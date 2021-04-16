В Україну прибули 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech – посольство

В Україну прибули 117 тисяч доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, які були безкоштовно надані в межах програми COVAX, повідомило посольство США в Україні.

«США пишаються тим, що разом із Урядом України долучилися до цієї етапної події у боротьбі з COVID-19. Сьогоднішнє прибуття вакцин за програмою COVAX та заходи української сторони зі здійснення вакцинації наближають нас до пост-ковідного майбутнього», – зауважує директор Місії USAID в Україні Джим Хоуп.

Механізм COVAX – це глобальна ініціатива, покликана забезпечити рівноправний доступ до вакцин проти COVID-19, яка здійснюється під спільним проводом Коаліції з питань інновацій у сфері епідемічної готовності (CEPI), Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у співпраці з основним партнером у сфері постачання, яким є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Безоплатні вакцини за цією програмою мають отримати до 20% населення України – тобто понад 8 мільйонів осіб.

США є найбільшим донором програми COVAX, який вже надав 2 млрд доларів на цю програму та гарантував свою підтримку на суму ще 2 млрд у рамках альянсу GAVI, аби забезпечити народам усіх країн світу можливість отримати щеплення безпечними та якісними вакцинами.

З початку кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні першу дозу вакцини отримали 432 815 громадян. П’ять осіб уже отримали дві дози.