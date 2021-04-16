«Для нас сьогодні дуже щасливий день!» – представниця UNICEF про прибуття вакцини Pfizer до України

«США пишаються тим, що разом із Урядом України долучилися до цієї етапної події у боротьбі з COVID-19», – зауважив директор Місії USAID в Україні Джеймс Гоуп. Механізм COVAX – це глобальна ініціатива, покликана забезпечити рівноправний доступ до вакцин проти COVID-19, яка здійснюється під спільним проводом Коаліції з питань інновацій у сфері епідемічної готовності (CEPI), Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у співпраці з основним партнером у сфері постачання, яким є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Безоплатні вакцини за цією програмою мають отримати до 20% населення України – тобто понад 8 мільйонів осіб. (Відео Reuters)