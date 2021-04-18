Коронавірус: у ЗСУ за добу зафіксували 55 хворих на COVID-19

За добу 17 квітня в Збройних силах України виявили 55 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

З цього числа госпіталізували 13 людей.

«Станом на 10.00 18 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2 265 осіб», – йдеться в повідомленні.

Загалом за час пандемії одужали 21 532 людини, 72 військових померли. 509 осіб перебувають на самоізоляції.

За даними командування, 41 144 військових отримали першу дозу вакцини від COVID-19, з них 3 066 – військові медики.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,94 мільйона людей, більше ніж 1,48 мільйона одужали. Померли 39 786 людей.