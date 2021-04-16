У Львові з понеділка поновлюються уроки в школах для 1-4 класів, запрацюють вуличні майданчики кафе

У Львові з понеділка, 19 квітня, за шкільні парти повернуться учні 1-4 класів і буде дозволена робота літніх майданчиків та терас закладів громадського харчування, повідомив у фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий.

«Але все це з суворим дотриманням усіх карантинних вимог. Порушників закриємо того ж дня. На сьогодні міські лікарні завантажені на 63%. Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину», – повідомив Садовий.

Крім того, з 19 квітня непродовольчі ринки можуть відновити свою роботу «за окремим протоколом».

Попри це, дію посиленого карантину у Львові продовжено до 4 травня, зазначив Садовий.

Львів та область з 25 березня перебувають у «червоній» зоні епіднебезпеки через поширення COVID-19. За останню добу Львівщина опинилася у трійці лідерів після Києва та Харківщини за кількістю підтверджених випадків COVID-19 – 1 365.