Третя хвиля коронавірусу: чи йде пандемія на спад

Третя хвиля коронавірусу в Україні йде на спад, кілька областей на заході держави навіть вийшли з «червоної зони», запевняє міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Недержавні фахівці частково підтверджують таку оцінку, однак попереджають, що загроза зростання захворюваності зберігається і надалі – через провалену кампанію вакцинації та відсутність загальнонаціонального дослідження імунітету, яке анонсувала влада, а також через суттєві відмінності між динамікою захворюваності в різних регіонах.

Чи дійсно Україна пройшла пік третьої хвилі COVID-19 та якою буде ситуація в найближчі тижні та місяці? Про це Радіо Свобода розпитало у профільних експертів.

В Україні поступово стабілізується ситуація із пандемією коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, коментуючи статистику нових випадків хвороби, смертності від неї та кількості госпіталізацій.

Ми витримали стрибок захворюваності на COVID-19 і ситуація почала покращуватися

«Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні», – написав Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

Посадовець бачить кілька ознак того, що пік третьої хвилі COVID-19 позаду:

Кількість нових випадків коронавірусу (за офіційною статистикою) зменшується 10-й день поспіль;

Упродовж тижня кількість госпіталізацій з коронавірусом в Україні зменшилася на 2 тисячі випадків;

Кількість виписаних із «ковідних» лікарень почала перевищувати кількість госпіталізованих, в деякі дні – на чверть;

Із «червоної зони» (за перебігом пандемії) вийшли Івано-Франківська та Львівська області.

Водночас, МОЗ закликає українців не розслаблятися та дотримуватися заходів безпеки (маски та респіратори, безпечне дистанціювання, антисептики), зокрема й тому, що кілька українських областей залишаються у складній ситуації: показники захворюваності там поки що не зменшуються.

За 14 квітня на коронавірус захворіли 16 247 українців, ще 433 – померли від цієї хвороби. У пікові дні в кінці березня та на початку квітня кількість нових випадків COVID-19 перевищувала 19 тисяч, а помирало від неї – близько 500 осіб на добу.

Водночас, вакцинувалися від коронавірусу за весь час 419 297 українців, тобто близько одного відсотка від усіх громадян України.

Зрештою, чи дійсно Україна вже проминула пік поширення коронавірусу, чи найскладніше – ще попереду?

Імовірно, пік вже позаду, але не в усіх регіонах України – експерти

Українська статистика дійсно свідчить, що пік захворюваності позаду, але потрібно враховувати, що вона не є точною, визнає в розмові з Радіо Свобода імунолог Борис Донськой.

Є спад захворюваності з математичної точки зору. Але ж в Україні статистика неточна

«Є спад захворюваності з математичної точки зору. Але ми знаємо, що в Україні статистика щодо коронавірусу неточна. Якщо ж тенденція (до зменшення смертності та кількості нових хворих – ред.) зберігатиметься ще декілька днів – ми зможемо говорити про спад третьої хвилі більш упевнено», – очікує експерт з імунології.

Але розслаблятися зарано, вважає Донськой і зазначає: «Треба і надалі робити все те, що ми рекомендували весь час упродовж пандемії».

В Україні немає єдиної хвилі пандемії. Вона складається з маленьких регіональних епідемій COVID-19

Україна – велика країна, і тому перебіг пандемії в ній неоднорідний: якісь регіони вже проминули пік, в якихось – він щойно настав, або ще попереду, пояснює Радіо Свобода старший викладач школи охорони здоров'я Національного університету «Києво-Могилянська академія» Володимир Курпіта.

«В Україні немає єдиної хвилі пандемії. Вона складається з маленьких регіональних епідемій COVID-19. На заході України, а саме в Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській областях, ми бачимо «спуск з піку», ситуація там покращується. Київ та Київська область, а також Одеса – вийшли на плато (розтягнутий пік захворюваності – ред.) Кількість нових випадків суттєво не падає, залишається смертність. Полтава і Дніпро – там зовсім інша ситуація: вони щойно зайшли в «червону зону», – каже експерт.

В цілому в Україні, припускає він, ситуація стабілізується ближче до травневих свят.

Менш оптимістичний прогноз щодо «третьої хвилі» робить експертка ВООЗ із реагування на біологічні загрози, доктор медичних наук Наталія Виноград.

«Як виглядає, ми навряд чи вийдемо на максимум у квітні. Пік захворюваності розтягнеться: спершу через Великдень, коли люди масово підуть до церкви, потім – через травневі свята», – припускає експертка.

Україна саме зараз перебуває на піку захворюваності, який, імовірно, розтягнеться, припускає керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Павло Ковтонюк. Він пояснює це, зокрема, відсутністю «єдиної відповіді» на пандемію в різних регіонах, в яких місцева політика щодо коронавірусу суттєво різниться.

Пік точно розтягнеться, оскільки різні регіони по-різному відповідали на загрозу

«Україна в цілому – перебуває на піку захворюваності, яка поступово почне знижуватися. Однак цей пік точно розтягнеться, оскільки різні регіони по-різному запроваджували обмеження і відповідали на загрозу. Загальнонаціонального локдауну (у 2021 році – ред.) в Україні не було, тому хвиля захворюваності розтягнута в часі», – підсумовує Павло Ковтонюк.

Розвиток подій: нові штами, «колективний імунітет» і «четверта хвиля» у вересні?

Україна перебуває на піку поширення коронавірусу, але відстає за темпами вакцинації від решти Європи. Чи можна у цій ситуації сподіватися на вироблення «колективного імунітету», і яким є ризик виникнення четвертої хвилі пандемії COVID-19 в Україні?

Володимир Курпіта говорить про декілька чинників, які можуть погіршити ситуацію, і які не дозволяють гарантувати, що Україна уникне четвертої та наступних хвиль поширення коронавірусу.

«Як бачимо, ця хвороба не схильна до сезонності. До того ж, її поширення пов'язане з новими штамами. Коронавірус досить потужно мутує, і не виключено, що новий штам може виникнути навіть в Україні. Українців, які не мають імунітету, – ще багато, тому можливий новий пік», – прогнозує експерт.

Оскільки спалахи вірусних інфекцій виникають тоді, коли люди більше контактують між собою, то нової хвилі коронавірусу варто чекати у вересні, а саме через 2-3 тижні після того, як українці повернуться з відпусток, а діти підуть до шкіл, моделює ситуацію Володимир Курпіта.

Павло Ковтонюк, зі свого боку, припускає, що на Україну чекають ще кілька сплесків захворюваності упродовж року.

Що ж до колективного імунітету, то експерти говорять про те, що він може сформуватися лише тоді, коли перехворіла більшість громадян, або ж коли відбулася масова вакцинація.

Наразі в Україні (офіційно) перехворіло півтора мільйони людей; якщо статистику вважати заниженою, то пережили коронавірус до 10 мільйонів українців, припускає Володимир Курпіта. Ще менш ніж пів мільйона – отримали вакцину, однак це вчетверо менше, ніж загальне населення України, взаувадуж експерт.

Він пропонує українському урядові провести загальнонаціональне дослідження на наявність імунітету до коронавірусу, за прикладом аналогічних досліджень у Великій Британії та Данії. МОЗ анонсувало подібне дослідження, однак воно досі не проведене.

Як довго тримається імунітет після хвороби або вакцинації в конкретної людини? Наука має лише попередні дані щодо цього, дослідження тривають далі.

Володимир Курпіта посилається на декілька закордонних досліджень, які показують, що через три місяці після хвороби у деяких людей імунітет до коронавірусу може знизитися. Зі свого боку, Борис Донськой говорив про українське дослідження, яке показувало, що через 210 днів у частини піддослідних зменшувався рівень антитіл, однак він був достатній для того, щоб не захворіти повторно.

З іншого боку, в Україні вже офіційно зафіксували понад 1,2 тисячі випадків повторного захворювання на коронавірус.

Щоб в Україні не розтяглася третя хвиля і згодом не було четвертої, імунолог Борис Донськой рекомендує владі та простим українцям такі кроки:

Водночас, більшість фахівців, з якими говорило Радіо Свобода, вважають темпи вакцинації вкрай незадовільними, і вони не сподіваються, що уряд найближчим часом зможе виправити ситуацію, забезпечивши Україну достатньою кількістю вакцин та організувавши масову вакцинацію.