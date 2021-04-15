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15 квітня 2021, Київ 19:32
Новини | Коронавірус

Іран підписав угоду про придбання 60 мільйонів доз російської вакцини «Спутнік V»

Посол Ірану каже, що угода з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ), відповідальним за маркетинг вакцини за кордоном, забезпечить достатню кількість доз, щоб повністю вакцинувати 30 мільйонів людей

Іран підписав угоду про придбання 60 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V». Про це заявив державному агентству IRNA посол Ірану у Москві Казем Джамалі.

Джамалі каже, що угода з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ), відповідальним за маркетинг вакцини за кордоном, забезпечить достатню кількість доз, щоб повністю вакцинувати 30 мільйонів людей. Посол також повідомив, що в період з червня по грудень Ірану надішлють 60 мільйонів доз.

Він додав, що на сьогодні дві іранські компанії підписали контракт з Росією на спільне виробництво вакцин в Ірані.

15 квітня державне телебачення повідомило, що Іран бореться з новою хвилею епідемії COVID-19, внаслідок якої коронавірус вбиває одну людину кожні чотири хвилини. Загалом в країні, де проживає 83 мільйони людей, зафіксовано 65 680 випадків смерті від коронавірусу та понад 2,1 мільйона випадків інфікування. На більшій частині країни локдаун запровадили 10 квітня.

У деяких містах лікарні заповнені хворими і не вистачає ліжок. Під час священного місяця Рамадан підприємства, ресторани, школи та інші державні установи змушені закритися, а збори заборонені.

Іран тестує саморобну вакцину, яка може бути готова до розповсюдження навесні. Країна також розпочала роботу над спільною вакциною з Кубою. Також планується імпортувати близько 17 мільйонів доз вакцини AstraZeneca за програмою COVAX, цього тижня Іран отримав 700 тисяч доз цієї вакцини.

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