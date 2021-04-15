Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
15 квітня 2021, Київ 08:48
Політика

«Спутнік V» біля воріт. Пригоди російської вакцини в Європі

Російська вакцина проти COVID-19 «Спутнік V» має несподівані побічні ефекти – політичні. У цьому в останні тижні переконалися деякі країни Європейського союзу

Суперечки щодо можливості застосування російської вакцини, яка поки ще чекає на затвердження Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА), призвели до зміни на посаді міністра охорони здоров’я Чехії і відставки прем’єра Словаччини. Тим часом список європейських країн і регіонів, які почали або готові почати вакцинацію свого населення «Спутніком V», розширюється. Днями його поповнила найбільша федеральна земля Німеччини – Баварія. В результаті між земельною владою і урядом ФРН виникла напруга.

Німеччина: «дебати про міраж»

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер (можливий кандидат у наступники Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини) повідомив минулого тижня, що його уряд підписав попередню угоду про виробництво «Спутніка V» на фармацевтичному заводі в містечку Іллертіссен. Планується випустити 2,5 мільйона доз вакцини, яка може бути включена в програму вакцинації проти COVID-19 уже в липні.

Щоправда, в заяві баварського прем’єра було важливе застереження, яке не помітили багато ЗМІ: «Якщо «Спутнік» схвалять у Європі». Тобто, незважаючи на те, що попередня угода вже укладена, в Мюнхені не збираються діяти на випередження, почавши робити щеплення баварцям російською вакциною ще до того, як її схвалить ЕМА.

Проте в Берліні заява Зедера великої радості не викликала – особливо якщо врахувати, що слідом за Баварією зацікавлення «Спутніком» виявили й деякі інші федеральні землі, наприклад, Мекленбург – Передня Померанія. З іншого боку, Тюрингія, яка отримала від російських дистриб’юторів вакцини пропозицію налагодити її виробництво, переадресувала її до федерального уряду.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан зазначив, що, хоча землі й мають право на автономну політику в цій галузі, раніше вони домовилися між собою про координацію дій, що стосуються поставок вакцин проти COVID-19. Дії Баварії, на думку Шпана, цю домовленість, досягнуту під егідою федерального уряду, порушують. А головне, вважає міністр, суперечки про «Спутнік» можуть виявитися «дебатами про міраж»: нинішні темпи поставок вакцин у Німеччину та інші країни ЄС західними виробниками, перш за все фірмами Pfizer і Moderna, чия продукція вже схвалена ЕМА, значно зросли, і через 3-5 місяців, коли до них міг би приєднатися «Спутнік», необхідності в ньому вже не буде.

Тістечка в формі шприців. Кондитерська в Дортмунді (Німеччина) виробляє їх, щоб допомогти популяризації кампанії вакцинації
Тістечка в формі шприців. Кондитерська в Дортмунді (Німеччина) виробляє їх, щоб допомогти популяризації кампанії вакцинації

Словаччина: як прем’єр Матович «Спутнік» закуповував

Найбурхливіші політичні наслідки мала «ін’єкція» російської вакцини для Словаччини. На початку року тодішній прем’єр–міністр Іґор Матович домовився з російськими виробниками про постачання в його країну 2 мільйонів доз «Спутніка V». У березні в Словаччину прибула перша партія – 200 тисяч доз.

Однак з’ясувалося, що, замовивши російську вакцину, Матович діяв на свій страх і ризик, і не довів до відома своїх партнерів у правлячій коаліції (до неї входять чотири партії). Вибухнула політична криза: Матович давно зазнавав критики за непослідовну політику і ексцентричну поведінку, й історія зі «Спутніком» стала останньою краплею.

Після того як його кабінет залишили всі ключові міністри, Матович із крайнім небажанням подав у відставку. Він домігся, проте, незвичайної «рокіровки», ставши віцепрем’єром і міністром фінансів, у той час як прем’єрську посаду обійняв колишній глава фінансового відомства Едуард Геґер.

7 квітня Словацький державний інститут контролю за ліками (ŠÚKL) висловив серйозні сумніви в можливості застосування «Спутніка V» у Словаччині, оскільки надана російською стороною документація виглядає недостатньою.

День по тому ŠÚKL підтвердив, що раніше з’явилися в словацькій пресі повідомлення про те, що поставлена в країну вакцина не ідентична тій, яка представлена для затвердження європейському агентству ЕМА. У відповідь Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), що займається поширенням «Спутніка V» за межами Росії, звинуватив ŠÚKL в «акті саботажу» і в тому, що зразки вакцини були скеровані на дослідження в лабораторію, яка не має відповідної авторизації європейського рівня:

Чехія: хто відповість за смерті?

Минулої п’ятниці в Чехії змінився вже четвертий за час пандемії COVID-19 міністр охорони здоров’я. Ян Блатни, який обіймав цю посаду лише п’ять місяців, був звільнений, причому це рішення, ухвалене прем’єр-міністром Андреєм Бабішем, президент Чехії Мілош Земан супроводжував різким коментарем.

На думку Земана, своєю відмовою застосовувати в Чехії російські і китайські вакцини, не схвалені ЕМА, Блатни «шкодив країні і несе частину відповідальності за долі людей, які в результаті померли. Ідеологічна істерія тут ні до чого». Новий міністр Петер Аренбергер відомий більш прихильним ставленням до «Спутніка V». Він не виключив, що дозволить його клінічні випробування і наступне застосування в Чехії, якщо випробування принесуть обнадійливі результати.

Чехія погано справляється з пандемією: від коронавірусної інфекції в країні за рік померли понад 27 тисяч людей. Темпи вакцинації довгий час були дуже низькими і тільки в останні тижні прискорилися: за даними на 10 квітня, у 10-мільйонній країні застосовано трохи більше ніж 2 мільйони доз вакцин, найбільше – виробництва компанії Pfizer. (Кількість доз, нагадаємо, не відповідає числу повністю щеплених людей, оскільки застосування більшості вакцин йде в два прийоми). Саме вакцина Pfizer, за підсумками недавнього опитування, найбільш популярна серед чехів: зробити щеплення нею хотіли б 40% респондентів. «Спутнік V» на 5-му місці, його «рейтинг» – 11%. Найменш популярна продукція китайського виробника Sinopharm, якій довіряє лише 1% опитаних.

Аргументи прихильників російської вакцини в недавньому інтерв’ю навів президент Земан, який давно користується репутацією одного з найбільш доброзичливо налаштованих до Москви і Пекіна європейських політиків: «Якби у нас вистачало вакцин, до чого мені боротися за «Спутнік V» і Sinopharm? Усі визнають, що вакцин бракує, а значить, можна або закрити на це очі і чекати рішення ЕМА, або бути активними і запобігти смерті».

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш отримує щеплення вакциною Pfizer-BioNTech
Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш отримує щеплення вакциною Pfizer-BioNTech

Угорщина: китайський синдром

Угорщина залишається єдиною країною Євросоюзу, яка застосовує не тільки «Спутнік V», а й китайські вакцини проти COVID-19, передусім Sinopharm. Вони отримали схвалення на національному рівні, а чекати рішення ЕМА уряд Віктора Орбана не став. Провину за те, що йому довелося шукати постачальників на сході, Будапешт не без задоволення покладає на Брюссель. Статс-секретар угорського уряду Золтан Ковач заявив днями, що в Угорщині використовують «тільки вакцини, які отримали схвалення фахівців як безпечні та ефективні», а пошук альтернативних джерел вакцин був обумовлений провалом загальноєвропейської стратегії вакцинації.

Минулого тижня угорська влада повідомила, що щеплення від коронавірусної інфекції отримали понад 25% жителів країни, і оголосили про пом’якшення низки протиепідемічних заходів. У лютому і на початку березня Угорщина мала одні з найгірших у Європі показники зараження COVID-19. Зараз вона належить до групи країн, що лідирують за кількістю вакцинованих у перерахунку на 100 людей населення:

При цьому значну частину цього успіху забезпечив не «Спутнік V», а вакцина Sinopharm, якою щепилися приблизно 700 тисяч угорців. Урядова кампанія, яка пропагувала щеплення будь-якою вакциною, подіяла: якщо ще в лютому від вакцинації китайською продукцією відмовлялися більше ніж третина пацієнтів, то зараз відмови стали поодинокими. За даними останніх опитувань, китайській вакцині довіряють 55% жителів країни. Нею щепився і прем’єр Віктор Орбан.

Що стосується «Спутніка V», то Угорщина візьме участь у вирішенні описаної вище словацької колізії з російською вакциною. Іґор Матович, який відвідав Будапешт відразу після поїздки в Москву, привіз звідти обіцянку угорського уряду провести аналіз зразків «Спутніка», вже поставленого до Словаччини з Росії. З огляду на історично непрості відносини між двома сусідніми країнами, неважко припустити, що в Будапешті дали цю обіцянку, як прийнято говорити в таких випадках, «із почуттям глибокого задоволення».

Це скорочена версія статті. Повністю читайте на сайті Російської служби Радіо Свобода

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG