«Спутнік V» біля воріт. Пригоди російської вакцини в Європі

Суперечки щодо можливості застосування російської вакцини, яка поки ще чекає на затвердження Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА), призвели до зміни на посаді міністра охорони здоров’я Чехії і відставки прем’єра Словаччини. Тим часом список європейських країн і регіонів, які почали або готові почати вакцинацію свого населення «Спутніком V», розширюється. Днями його поповнила найбільша федеральна земля Німеччини – Баварія. В результаті між земельною владою і урядом ФРН виникла напруга.

Німеччина: «дебати про міраж»

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер (можливий кандидат у наступники Ангели Меркель на посаді канцлера Німеччини) повідомив минулого тижня, що його уряд підписав попередню угоду про виробництво «Спутніка V» на фармацевтичному заводі в містечку Іллертіссен. Планується випустити 2,5 мільйона доз вакцини, яка може бути включена в програму вакцинації проти COVID-19 уже в липні.

Щоправда, в заяві баварського прем’єра було важливе застереження, яке не помітили багато ЗМІ: «Якщо «Спутнік» схвалять у Європі». Тобто, незважаючи на те, що попередня угода вже укладена, в Мюнхені не збираються діяти на випередження, почавши робити щеплення баварцям російською вакциною ще до того, як її схвалить ЕМА.

Проте в Берліні заява Зедера великої радості не викликала – особливо якщо врахувати, що слідом за Баварією зацікавлення «Спутніком» виявили й деякі інші федеральні землі, наприклад, Мекленбург – Передня Померанія. З іншого боку, Тюрингія, яка отримала від російських дистриб’юторів вакцини пропозицію налагодити її виробництво, переадресувала її до федерального уряду.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан зазначив, що, хоча землі й мають право на автономну політику в цій галузі, раніше вони домовилися між собою про координацію дій, що стосуються поставок вакцин проти COVID-19. Дії Баварії, на думку Шпана, цю домовленість, досягнуту під егідою федерального уряду, порушують. А головне, вважає міністр, суперечки про «Спутнік» можуть виявитися «дебатами про міраж»: нинішні темпи поставок вакцин у Німеччину та інші країни ЄС західними виробниками, перш за все фірмами Pfizer і Moderna, чия продукція вже схвалена ЕМА, значно зросли, і через 3-5 місяців, коли до них міг би приєднатися «Спутнік», необхідності в ньому вже не буде.

Словаччина: як прем’єр Матович «Спутнік» закуповував

Найбурхливіші політичні наслідки мала «ін’єкція» російської вакцини для Словаччини. На початку року тодішній прем’єр–міністр Іґор Матович домовився з російськими виробниками про постачання в його країну 2 мільйонів доз «Спутніка V». У березні в Словаччину прибула перша партія – 200 тисяч доз.

Однак з’ясувалося, що, замовивши російську вакцину, Матович діяв на свій страх і ризик, і не довів до відома своїх партнерів у правлячій коаліції (до неї входять чотири партії). Вибухнула політична криза: Матович давно зазнавав критики за непослідовну політику і ексцентричну поведінку, й історія зі «Спутніком» стала останньою краплею.

Після того як його кабінет залишили всі ключові міністри, Матович із крайнім небажанням подав у відставку. Він домігся, проте, незвичайної «рокіровки», ставши віцепрем’єром і міністром фінансів, у той час як прем’єрську посаду обійняв колишній глава фінансового відомства Едуард Геґер.

7 квітня Словацький державний інститут контролю за ліками (ŠÚKL) висловив серйозні сумніви в можливості застосування «Спутніка V» у Словаччині, оскільки надана російською стороною документація виглядає недостатньою.

День по тому ŠÚKL підтвердив, що раніше з’явилися в словацькій пресі повідомлення про те, що поставлена в країну вакцина не ідентична тій, яка представлена для затвердження європейському агентству ЕМА. У відповідь Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), що займається поширенням «Спутніка V» за межами Росії, звинуватив ŠÚKL в «акті саботажу» і в тому, що зразки вакцини були скеровані на дослідження в лабораторію, яка не має відповідної авторизації європейського рівня:

Чехія: хто відповість за смерті?

Минулої п’ятниці в Чехії змінився вже четвертий за час пандемії COVID-19 міністр охорони здоров’я. Ян Блатни, який обіймав цю посаду лише п’ять місяців, був звільнений, причому це рішення, ухвалене прем’єр-міністром Андреєм Бабішем, президент Чехії Мілош Земан супроводжував різким коментарем.

На думку Земана, своєю відмовою застосовувати в Чехії російські і китайські вакцини, не схвалені ЕМА, Блатни «шкодив країні і несе частину відповідальності за долі людей, які в результаті померли. Ідеологічна істерія тут ні до чого». Новий міністр Петер Аренбергер відомий більш прихильним ставленням до «Спутніка V». Він не виключив, що дозволить його клінічні випробування і наступне застосування в Чехії, якщо випробування принесуть обнадійливі результати.

Чехія погано справляється з пандемією: від коронавірусної інфекції в країні за рік померли понад 27 тисяч людей. Темпи вакцинації довгий час були дуже низькими і тільки в останні тижні прискорилися: за даними на 10 квітня, у 10-мільйонній країні застосовано трохи більше ніж 2 мільйони доз вакцин, найбільше – виробництва компанії Pfizer. (Кількість доз, нагадаємо, не відповідає числу повністю щеплених людей, оскільки застосування більшості вакцин йде в два прийоми). Саме вакцина Pfizer, за підсумками недавнього опитування, найбільш популярна серед чехів: зробити щеплення нею хотіли б 40% респондентів. «Спутнік V» на 5-му місці, його «рейтинг» – 11%. Найменш популярна продукція китайського виробника Sinopharm, якій довіряє лише 1% опитаних.

Аргументи прихильників російської вакцини в недавньому інтерв’ю навів президент Земан, який давно користується репутацією одного з найбільш доброзичливо налаштованих до Москви і Пекіна європейських політиків: «Якби у нас вистачало вакцин, до чого мені боротися за «Спутнік V» і Sinopharm? Усі визнають, що вакцин бракує, а значить, можна або закрити на це очі і чекати рішення ЕМА, або бути активними і запобігти смерті».

Угорщина: китайський синдром

Угорщина залишається єдиною країною Євросоюзу, яка застосовує не тільки «Спутнік V», а й китайські вакцини проти COVID-19, передусім Sinopharm. Вони отримали схвалення на національному рівні, а чекати рішення ЕМА уряд Віктора Орбана не став. Провину за те, що йому довелося шукати постачальників на сході, Будапешт не без задоволення покладає на Брюссель. Статс-секретар угорського уряду Золтан Ковач заявив днями, що в Угорщині використовують «тільки вакцини, які отримали схвалення фахівців як безпечні та ефективні», а пошук альтернативних джерел вакцин був обумовлений провалом загальноєвропейської стратегії вакцинації.

Минулого тижня угорська влада повідомила, що щеплення від коронавірусної інфекції отримали понад 25% жителів країни, і оголосили про пом’якшення низки протиепідемічних заходів. У лютому і на початку березня Угорщина мала одні з найгірших у Європі показники зараження COVID-19. Зараз вона належить до групи країн, що лідирують за кількістю вакцинованих у перерахунку на 100 людей населення:

При цьому значну частину цього успіху забезпечив не «Спутнік V», а вакцина Sinopharm, якою щепилися приблизно 700 тисяч угорців. Урядова кампанія, яка пропагувала щеплення будь-якою вакциною, подіяла: якщо ще в лютому від вакцинації китайською продукцією відмовлялися більше ніж третина пацієнтів, то зараз відмови стали поодинокими. За даними останніх опитувань, китайській вакцині довіряють 55% жителів країни. Нею щепився і прем’єр Віктор Орбан.

Що стосується «Спутніка V», то Угорщина візьме участь у вирішенні описаної вище словацької колізії з російською вакциною. Іґор Матович, який відвідав Будапешт відразу після поїздки в Москву, привіз звідти обіцянку угорського уряду провести аналіз зразків «Спутніка», вже поставленого до Словаччини з Росії. З огляду на історично непрості відносини між двома сусідніми країнами, неважко припустити, що в Будапешті дали цю обіцянку, як прийнято говорити в таких випадках, «із почуттям глибокого задоволення».

Це скорочена версія статті. Повністю читайте на сайті Російської служби Радіо Свобода