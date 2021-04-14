Путін заявив, що отримав другу дозу вакцини від коронавірусу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у середу, 14 квітня, він отримав друге щеплення від коронавірусу. Про це він сказав під час засідання опікунської ради «Російського географічного товариства».

Путін не уточнював, якою вакциною його щепили.

Про те, що Путін нібито отримав першу дозу щеплення проти COVID-19, стало відомо 23 березня. Як заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, глава Кремля вакцинувався «однією з трьох російських вакцин».

У Росії зареєстровано вакцини «Спутнік V» розробки Центру імені Гамалії, «ЕпіВакКорона» від новосибірського наукового центру «Вектор» і «КовіВак» від Центру імені Чумакова.

18 січня в Росії офіційно почалася «масова вакцинація». На кінець березня повідомлялося, що щеплення зробили менше 5 відсотків дорослого населення.