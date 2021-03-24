Путін непублічно вакцинувався від COVID-19, у Кремлі запевняють – «однією з трьох російських вакцин»

Президент Росії Володимир Путін після зробленого йому 23 березня щеплення від COVID-19 почувається добре, вакцинацію здійснили «однією з трьох російських вакцин», повідомив російській агенції ТАСС його речник Дмитро Пєсков.

За його словами, в середу російський президент матиме повноцінний робочий день.

Раніше, як сказав Пєсков, Кремль свідомо вирішив не називати назву вакцини, якою вакцинувався Путін, додавши, що «всі три російські вакцини абсолютно надійні та ефективні».

Вакцинація російського лідера не була публічною. Пєсков повідомив, що Путін не хотів робити це на камеру, бо «йому це не подобається».

Володимира Путіна раніше критикували за те, що він не поспішає з вакцинацією в країні.

Наразі близько 4,3 мільйона людей в Росії отримали обидві дози вакцини, що становить менше ніж 5 відсотків від 146-мільйонного населення країни.

Росія займає четверте місце в світі за кількістю інфікованих – 4,4 мільйона людей і сьоме – за кількістю смертей (94 231).

У країні розроблені три вакцини проти COVID-19: Sputnik V, EpiVacCorona і CoviVac.

У серпні Росія схвалила Sputnik V, першу в світі вакцину проти COVID-19, що спонукало вчених усього світу засумніватися в її безпечності та ефективності, оскільки вона була зареєстрована до того, як стали доступні результати третьої фази досліджень.

Але на початку лютого в медичному журналі The Lancet була оприлюднена стаття творців російської вакцини про проміжні результати третьої фази клінічних досліджень, у якій стверджується, що ефективність цієї вакцини проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 91,6%, приблизно на тому ж рівні, що і в основних західних вакцин.

Проте, недавнє опитування, проведене незалежним «Левада-центром», показало, що число росіян, які не наважуються отримати вакцину Sputnik V, зросла в лютому до 62 відсотків із 58 відсотків в грудні.

Вакцини EpiVacCorona і CoviVac також отримали схвалення регулюючих органів ще до завершення випробувань на пізніх стадіях.