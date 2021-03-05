Степанов запевнив, що «Спутнік V» в Україні не реєструватимуть за жодних умов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що російську вакцину «Спутнік V» в Україні не реєструватимуть за жодних умов.

Про це міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

На зауваження, що деякі європейські країни зареєстрували російську вакцину, Степанов зазначив, що Росія не окупувала частину їхньої території.

У серпні Росія схвалила Sputnik V, першу в світі вакцину проти COVID-19, що спонукало вчених усього світу засумніватися в її безпечності та ефективності, оскільки вона була зареєстрована до того, як стали доступні результати третьої фази досліджень.

Але на початку лютого в медичному журналі The Lancet була оприлюднена стаття творців російської вакцини про проміжні результати третьої фази клінічних досліджень, у якій стверджується, що ефективність цієї вакцини проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 91,6%, приблизно на тому ж рівні, що і у сновних західних вакцин.

Вакцина Sputnik V схвалена для використання приблизно в 30 країнах.

На початку березня Європейське агентство з лікарських засобів почало процедуру сертифікації російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V».