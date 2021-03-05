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05 березня 2021, Київ 13:36
Новини | Події

Степанов запевнив, що «Спутнік V» в Україні не реєструватимуть за жодних умов

На зауваження, що деякі європейські країни зареєстрували російську вакцину, Степанов зазначив, що Росія не окупувала частину їхньої території.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що російську вакцину «Спутнік V» в Україні не реєструватимуть за жодних умов.

Про це міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

На зауваження, що деякі європейські країни зареєстрували російську вакцину, Степанов зазначив, що Росія не окупувала частину їхньої території.

У серпні Росія схвалила Sputnik V, першу в світі вакцину проти COVID-19, що спонукало вчених усього світу засумніватися в її безпечності та ефективності, оскільки вона була зареєстрована до того, як стали доступні результати третьої фази досліджень.

Але на початку лютого в медичному журналі The Lancet була оприлюднена стаття творців російської вакцини про проміжні результати третьої фази клінічних досліджень, у якій стверджується, що ефективність цієї вакцини проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 91,6%, приблизно на тому ж рівні, що і у сновних західних вакцин.

Вакцина Sputnik V схвалена для використання приблизно в 30 країнах.

На початку березня Європейське агентство з лікарських засобів почало процедуру сертифікації російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V».

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