«Спутнік-V»: у Європі купують, у Росії не хочуть

До Словаччини прибула перша партія закупленої Братиславою російської вакцини від COVID-19 «Спутнік-V», хоча вона й не має належного схвалення, сертифікаційний орган Чехії починає розглядати можливість оцінити її… Ці країни приєднуються до низки інших у ЄС, які через кризу зі щепленням західними вакцинами ладні б застосувати й російську – а ще й вакцини з Китаю. Тим часом у самій Росії довіра до власної вакцини вкрай низька, особливо серед молоді: число готових прищепитися нею все зменшується.

До Словаччини прибула перша партія російської вакцини «Гам-КОВІД-Вак», більше відомої як «Спутнік-V», яку вже закупив уряд країни – хоча вона не зареєстрована ні в Європейському союзі, ні в самій Словаччині.

Таким чином, іще одна країна в ЄС закуповує ще не перевірену російську вакцину наперед, в очікуванні, що схвалення таки буде.

Зустрічати літак ВПС Словаччини з першими 200 тисяч доз вакцини прибули на летовище міста Пряшева на сході країни ввечері 1 березня особисто прем’єр-міністр Іґор Матович і міністр охорони здоров’я Марек Крайчий.

Як сказав тоді прем’єр, протягом березня прибуде ще 400 тисяч доз. І це виявилося навіть швидше: вже протягом 1 і 2 березня Матович повідомив у фейсбуці про другий і третій словацькі літаки, які везуть до країни нові партії російської вакцини.

Протягом двох місяців доз має бути вже мільйон, а за травень і червень – і другий замовлений Словаччиною в Росії мільйон доз вакцини. Цих двох мільйонів дводозової вакцини має вистачити на 1 мільйон із загалом близько 5,5 мільйона населення країни.

Вакцинування нею мають почати через два тижні.

Росія – стабільний партнер, на якого ми можемо розраховувати в тяжкі часи

Як сказав Матович, таким чином щеплення в Словаччині прискориться на 40 відсотків. До того ж, заявив він, ціна обох доз складе 19,95 долара США, що, за його словами, «помітно менше», ніж ціна вакцин компаній Pfizer і Moderna.

Росія: «стабільний партнер» чи «головний виклик безпеці»?

При цьому Матович, зустрічаючи вантаж російської вакцини, говорив про Росію як про «стабільного партнера, на якого ми можемо розраховувати в тяжкі часи».

Не забуваймо, що наш «стабільний партнер» уже роками веде проти нас гібридну війну, поширює пропаганду і дезінформацію

Неурядова організація в галузі інформаційної безпеки Infosecurity.sk нагадала прем’єрові, що саме його уряд ухвалив Стратегію безпеки Словаччини, за якою Росія становить «головний виклик безпеці нашого євроатлантичного простору».

«Закупівля вакцини «Спутнік-V» становить перемогу російської пропаганди… Не забуваймо, що наш «стабільний партнер» уже роками веде проти нас гібридну війну, поширює пропаганду і дезінформацію. Це той самий «стабільний партнер», на якого накладені санкції за анексію Криму і спробу вбивства опозиційного політика Навального», – наголошують словацькі захисники інфобезпеки.

Російська пропаганда

І дійсно: російські засоби інформації з цього приводу поспішили повідомити, ніби Словаччина стала вже 39-ю країною, яка «зареєструвала» «Спутнік-V», і другою в ЄС після Угорщини. Але це не так.

Російська вакцина не має наразі схвалення не тільки від Європейського агентства медпрепаратів, яке єдине вповноважене реєструвати ліки для всього Євросоюзу. Так само його не схвалював і словацький Державний інститут контролю медпрепаратів – законодавство ЄС містить обхідні шляхи, якими можуть скористатися окремі країни для власної термінової реєстрації.

Тож вакцина потрапила до Словаччини в межах винятку, який надав голова МОЗ. А 2 березня Крайчий підписав і винятковий дозвіл застосовувати цю вакцину, чинний наразі до кінця серпня.

За повідомленнями, охочі щепитися російською вакциною будуть підписувати підтвердження, що вони знають, що йдеться про несхвалену в ЄС вакцину.

Іще один із пропагандистських кроків російських засобів інформації, який помітили в Словаччині, – це твердження, ніби словацький прем’єр навів дані опитування, за яким нібито майже 74 відсотки словаків охочі щепитися саме російською вакциною. І це виявилося неправдою: ця цифра з опитування, яку цитував Матович, стосується охочих щепитися всіма наявними вакцинами, разом і з російською.

Саме ж за російську вакцину висловилися 5,7 відсотка опитаних у Словаччині.

Імовірна криза в коаліції через таємну купівлю російської вакцини

І серед них немає, наприклад, віцепрем’єрки Вероніки Ремішової. В інтерв’ю виданню Aktuality.sk вона заявила, що і сама нею щепитися не буде, і громадянам не радить цього робити.

Плювок в обличчя європейським партнерам

Саме партія Ремішової «За людей», яка входить до владної коаліції, 18 лютого заблокувала в уряді Словаччини рішення закупити вакцину «Спутнік-V». Але тепер з’ясовується, що всупереч цьому рішенню вакцина все одно була закуплена представниками найбільшої владної партії «Звичайні люди і незалежні особистості», до якої належать прем’єр і голова МОЗ, – у таємниці навіть від інших коаліційних партнерів.

За словами Матовича, Ремішову просто поставили перед фактом, повідомивши її 28 лютого, що угода з Росією про закупівлю підписана.

І тепер уже двоє депутатів парламенту від партії «За людей» заявили, що виходять із неї – а відтак і позбавляють коаліцію своїх голосів. Один із цих депутатів Томаш Валашек, колишній посол Словаччини в НАТО, назвав купівлю російської вакцини «плювком в обличчя європейським партнерам».

Цього питання не розглядали на засіданні уряду, і ми не були про це поінформовані. І хоча йдеться про державні кошти, все це відбувалося за завісою таємниці

Видання Aktuality.sk пише, що на черзі можуть бути ще кілька депутатів від цієї найменшої в коаліції партії – після чого її й так невелика фракція, втративши членів, може припинити існування, а сама партія випасти з коаліції.

«Не тільки вакцина, а й інструмент у гібридній війні»

Іще одна коаліційна партія, «Свобода і солідарність», назвала закупку російської вакцини разючою.

«Спутнік-V» – це «не тільки вакцина, а й інструмент у гібридній війні» задля розколу Євросоюзу

«Цього питання не розглядали на засіданні уряду, і ми не були про це поінформовані. І хоча йдеться про державні кошти, все це відбувалося за завісою таємниці», – заявила партія. Як мовиться в цій заяві, люди мали б самі вирішувати, чи хочуть щепитися саме російською вакциною.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, який є представником цієї партії, виступив різко проти таємної купівлі російської вакцини. На його думку, Росія й не прагне її європейської реєстрації, бо досі не подала документів для розгляду, а натомість просуває її в окремі країни без схвалення ЄС. Таким чином, вважає Корчок, «Спутнік-V» – це «не тільки вакцина, а й інструмент у гібридній війні» задля розколу Євросоюзу.

Матович не погодився з цими словами.

На цей час у Словаччині застосовують вакцини компаній Pfizer, Moderna і AstraZeneca – всі вони зареєстровані в Євросоюзі. Ними – принаймні першою дозою – вакциновані наразі понад 305 тисяч словаків.

У Словаччині на цей час один із найвищих рівнів смертності від COVID-19 за останні дні. Сусідня з нею Чехія має, зі свого боку, один із найвищих рівнів захворюваності.

Про російську вакцину знову заговорили в Чехії

І в Чехії знову починають готуватися до закупівель вакцини «Спутнік-V», і без необхідної реєстрації. Протягом останнього місяця уряд країни вже другий раз змінює позицію щодо цього.

На початку лютого прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відвідав Угорщину, щоб вивчити її досвід: як самій зареєструвати російську вакцину в обхід Європейського союзу, щоб почати використовувати її. Але наступними днями він заявив, що Чехія зможе застосовувати «Спутнік-V» тільки в разі схвалення в ЄС.

І от цими днями уряд країни знову змінює позицію. Як стало відомо 1 лютого, чеський Державний інститут контролю медпрепаратів, що, як багато хто вважає, міг би на кшталт Угорщини видати національне схвалення, починає займатися російською вакциною.

Щоправда, як заявила чеському агентству «ЧТК» речниця інституту Клара Брунцлікова, ця установа має наразі дуже обмежену кількість інформації про цей препарат, із якої не можна зробити ніяких висновків. Тож, наголосила вона, наразі не йдеться про початок процедури схвалення.

Так само й у Міністерстві охорони здоров’я Чехії, яке має право на підставі рекомендації інституту схвалити винятковий дозвіл на застосування вакцини, наразі не ведуть мови про надання такого винятку. Як нагадала речниця міністерства Барбора Петерова, і далі чинна позиція голови МОЗ Яна Блатного: умовою використання російської вакцини в Чехії є її схвалення в ЄС.

Путін пообіцяв, Пєсков не дуже

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своїми прихильними до Росії поглядами, заявляв 27 лютого, що написав листа російському президентові Володимиру Путінові з проханням надати Чехії російську вакцину і отримав позитивну відповідь і обіцянку виконати це прохання.

Тоді ж Земан заявляв, що йому вистачило б і внутрішньої чеської сертифікації від Державного інституту контролю медпрепаратів – тобто, як і в Угорщині, і без необхідної, як правило, в ЄС сертифікації Європейського агентства медпрепаратів.

Але саме це чеське відомство нагадує, що й не має повноважень схвалювати якісь препарати. Як повідомляла виданню iRozhlas.cz його директорка Ірена Сторова, інститут може тільки подати професійну рекомендацію, на підставі якої міністр охорони здоров’я може надати винятковий дозвіл – але такий медпрепарат усе одно залишиться незареєстрованим.

Уряд не планує ніякої агітаційної кампанії за російську вакцину

Та, тим не менше, видання Lidovky.cz стверджує: вакцина «Спутнік-V» може прибути до Чехії вже приблизно до 25 березня. В першій партії йдеться про 20 тисяч доз, тобто для 10 тисяч людей, ще через півтора місяця мали б надійти вже сотні тисяч доз, а загалом Чехія могла б отримати від Росії до пів мільйона доз російської вакцини – на 250 тисяч людей.

Видання посилається на неназване «чільне джерело, наближене до переговорів». За словами цього джерела, ціна однієї дози не має перевищити 10 доларів США, а застосування російської вакцини має бути суто добровільним. Уряд не планує ніякої агітаційної кампанії за російську вакцину, заявляє це неназване джерело.

Росія чутливо реагує на заявки про постачання російської вакцини, але потужності виробництва не дозволяють наразі задовольнити їх усі

Воно також стверджує, що здійснення згаданої процедури – виняткового дозволу МОЗ на застосування російської вакцини після рекомендації чеського інституту медпрепаратів – попри всі заяви посадовців щодо необхідності схвалення ЄС варто таки чекати найближчим часом.

Раніше в чеському уряді вже висловлювали бажання домовлятися про закупівлю російської вакцини наперед, іще до її схвалення – очікуючи на момент такого схвалення вже мати її запас.

У Росії тим часом реакція на прохання Земана була дещо прохолодніша. Коментуючи його, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 1 березня, що Росія «чутливо» реагує на заявки про постачання російської вакцини, але потужності виробництва не дозволяють наразі задовольнити їх усі.

У Росії своїй вакцині не довіряють

Тим часом у самій Росії, як з’ясовується, довіра до своєї власної вакцини далі погіршується. Про це свідчить оприлюднене 1 лютого дослідження незалежного соціологічного «Левада-центру».

Кремль запустив «Спутнік-V» як ідеологічну зброю, навіть не дочекавшись завершення клінічних випробувань

За даними лютого 2021 року, не готовими щепитися вакциною «Спутнік-V» виявилися 62% опитаних, готовими – 30%. У грудні 2020-го не готових було 58%, готових 38%. Особливо низька готовність до щеплення цією вакциною – серед молоді.

А серед причин відмови вакцинуватися нею 37% назвали побічні ефекти, ще 23% – необхідність дочекатися закінчення її випробувань.

Як прокоментував ці цифри Олексій Левінсон, соціолог «Левада-центру», «Кремль запустив «Спутнік-V» як ідеологічну зброю, навіть не дочекавшись завершення клінічних випробувань». Саме це значно занепокоїло росіян, які й так із підозрою ставляться до своєї фармацевтичної промисловості, сказав він Агентству «Франс-прес».

Питання про якість вакцини російського виробництва непокоїть не тільки росіян. У той час як у Європі немає наперед негативного ставлення до російської вакцини, особливо після того, як її ефективність, схоже, таки підтвердили попередні, ще не повні дані клінічних досліджень, – деякі країни висувають ідею виробляти її власними силами в разі схвалення в ЄС, щоб бути напевно впевненими в якості продукту. Про це вже заявляли, зокрема, в Німеччині чи Австрії.

На черзі – й китайські вакцини?

Як ви знаєте, в мене добрі стосунки і з російським, і з китайським президентами

За умов, коли країнам Європейського союзу бракує вакцин – виробники вже схвалених значно обмежили постачання, всупереч укладеним контрактам, – дедалі більше країн звертаються і до китайських вакцин, які в ЄС теж іще офіційно не схвалені.

І тут на першому місці теж була Угорщина: як і в випадку з російською вакциною, вона ще під кінець лютого власним рішенням схвалила використання вакцини фірми Sinopharm із Китаю. 28 лютого нею під відеозапис, оприлюднений потім у соцмережі, вакцинувався прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про бажання використовувати цю саму вакцину говорив і Земан у Чехії. «Як ви знаєте, в мене добрі стосунки і з російським, і з китайським президентами», – сказав він.

І в Польщі теж починають дедалі активніше цікавитися китайськими вакцинами. 1 лютого президент країни Анджей Дуда в телефонній розмові з керівником Китаю Сі Цзіньпіном порушив, зокрема, й цю тему, повідомила канцелярія голови польської держави. Це питання буде предметом подальших міжурядових переговорів, але «президент Польщі з задоволенням сприйняв заяву китайського керівника про готовність Пекіну надати вакцини китайського виробництва задля суспільної користі в усьому світі», мовиться в повідомленні.

Ми ніколи не будемо наражати наших громадян на ризик, якщо не будемо мати конкретних результатів досліджень

Як сказав польському агентству «ПАП» голова президентської канцелярії Кшиштоф Щерський, питання про можливість закупівель китайських вакцин, а саме Sinopharm, президент порушив із ініціативи прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Але в польському уряді дають знати, що швидких закупівель і китайської, і, ймовірно, російської вакцин не буде. З одного боку, сказав речник уряду Пйотр Мюллер, ніяких угод про це ще не підписували, і рішень уряду про такі закупівлі теж немає.

А з іншого, ще перед повідомленням про розмову керівників Польщі й Китаю польський міністр охорони здоров’я Адам Недзельський заявляв, що в питанні можливих закупівель російської чи китайської вакцин «ми ніколи не будемо наражати наших громадян на ризик, якщо не будемо мати конкретних результатів досліджень – усе буде обумовлене результатами досліджень».

Угорщина, за повідомленнями, на цей час підписала з Китаєм угоди на постачання 5 мільйонів доз вакцини для щеплення 2,5 мільйонів людей. Російської вакцини «Спутнік-V» Угорщина закупила ще на 1 мільйон мешканців – із загалом майже 9,8 мільйона населення. 1 березня міністр закордонних справ країни Петер Сійярто повідомив про близьке надходження ще сотень тисяч замовлених раніше доз російської вакцини.