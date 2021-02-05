У Європі висловлюють сподівання на російську вакцину «Спутнік-V»

У Європі дедалі більше висловлюють сподівання на російську вакцину проти COVID-19, відому як «Спутнік-V», у час, коли постачання інших вакцин значно вповільнилося, а російська, ймовірно, таки підтверджує свою ефективність.

Зокрема, сподівання на те, що цю вакцину розгляне і, за можливості, схвалить Європейське агентство медпрепаратів, висловив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель під час візиту до Москви на пресконференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. «Як ви знаєте, в нас нестача вакцин», – сказав він і додав, що Європейському союзові було б бажане ще одне джерело цих вакцин.

В Угорщині, яка вже дозволила використання цієї вакцини, скориставшись винятком із норм Євросоюзу, прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що в його країні щеплення російською вакциною можуть почати вже наступного тижня. Будапешт уже домовився з Москвою про постачання 2 мільйонів доз російської вакцини протягом наступних трьох місяців, чого вистачить для щеплення 1 мільйона людей. Перші 40 тисяч доз уже надійшли минулого тижня.

У зв’язку з цим до Угорщини з візитом прибув прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Головна мета його візиту – консультації з Будапештом про те, як за угорським зразком організувати схвалення і закупівлі вакцини «Спутнік-V», а також китайської вакцини Sinopharm, не схвалених у ЄС, не чекаючи на спільне рішення Європейського союзу щодо них. Він заявив, що вакцини – це питання «не політики, а безпеки».

Також, за повідомленнями, зацікавленість у використанні російської вакцини висловила й Німеччина. Але в Берліні кажуть, що це можливо тільки в разі її схвалення Європейським агентством медпрепаратів. Тим часом, як повідомляють, Німеччина вже почала попередні переговори з Росією про можливість виробляти в себе російську вакцину в разі такого схвалення.

У Європейському союзі, в якому загалом діє політика єдиного схвалення медичних препаратів для всього блоку, на цей час схвалення отримали тільки вакцини компаній Moderna, Pfizer-BioNTech і AstraZeneca. Але останні дві компанії часом заявили, що значно скорочують уже законтрактоване постачання своїх вакцин до ЄС, через що вже почата в країнах-членах вакцинація різко вповільнюється чи й зупиняється. Це ставить під загрозу плани Євросоюзу здійснити масове щеплення населення вже до літа цього року.

Тим часом днями в поважному медичному журналі The Lancet була оприлюднена стаття творців російської вакцини про проміжні результати третьої фази клінічних досліджень, у якій стверджується, що ефективність цієї вакцини проти симптоматичного перебігу COVID-19 становить 91,6%. Журнал супроводив її коментарем британських дослідників, які дійшли висновку, що такі результати цілком реальні.

«Створення вакцини «Спутнік-V» критикували за непристойний поспіх, поверховість досліджень і відсутність прозорості. Але результат, повідомлений тут, очевидний, і засвідчений науковий принцип вакцинації, що означає, що до боротьби за скорочення захворюваності на COVID-19 може тепер приєднатися ще одна вакцина», – мовиться в статті-коментарі.

Інфографіка: Наскільки ефективні вакцини проти COVID-19? – інфографіка

Російську вакцину на цей час використовує, крім самої Росії, ще кілька країн. Але низка країн наперед відмовилася від її використання, серед них і Україна, де заборонене використання вакцин розробки і виробництва країни-агресора, якою щодо України й є Росія.

Росія стала першою країною в світі, яка зареєструвала свою вакцину і дозволила її використання – при цьому без обов’язкової за міжнародними нормами третьої фази клінічних випробувань. Дані, які публікувалися про неї до останнього часу, викликали сумніви щодо надійності цих даних і щодо ефективності вакцини за умов очевидної політизованості прискореного схвалення – президент Росії Володимир Путін сприймав цю вакцину як проєкт державного престижу і домагався зареєструвати її в цій країні раніше, ніж десь у світі буде зареєстрована будь-яка інша вакцина.