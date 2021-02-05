Угорщина може почати застосування російської вакцини від COVID-19 наступного тижня – Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна може почати вакцинувати своє населення російською вакциною від COVID-19 «Спутнік V» наступного тижня. Про це він заявив по радіо 5 лютого.

За словами голови угорського уряду, фахівці системи охорони здоров’я здійснюють останні перевірки вакцини, готуючись до її застосування. Він прогнозує, що до середини березня щеплення отримають люди старше 60, які зареєструвалися.

«До початку квітня ми можемо наблизитися до позначки 2 мільйони вакцинованих. Якщо зможемо також використовувати китайську вакцину, то кількість вакцинованих і тих, хто перехворів на COVID-19 (і напрацював імунітет – ред.) перевищить 2 мільйони, що добре», – сказав Орбан.

Читайте також: У міру того, як зусилля країн Заходу щодо вакцинації уповільнюються, зростає привабливість вакцин з Росії та Китаю

При цьому наразі понад 264,5 тисячі угорців – представників групи ризику і медиків – вже отримали перші дози вакцини від західних компаній Pfizer і Moderna, зазначив він.

Як стверджує прем’єр-міністр Угорщини, єдиним способом задовольнити потребу у вакцинах на тлі «гнітюче» повільного поширення препаратів Pfizer-BioNTech є закупівлі з Китаю та Росії.

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав причиною закупівель вакцин у Росії те, що централізовані закупівлі Євросоюзу не покривають потреби Угорщини у вакцині від коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте також: Угорщина першою у ЄС схвалила використання китайської вакцини

21 січня Угорщина схвалила екстрене використання російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V». Це було зроблено попри те, що Європейський союз поки не дозволив застосування «Спутнік V» на своїй території.

Згідно з угодою, укладеною в січні, Росія зобов’язалася надіслати 2 мільйони доз вакцин Угорщині. Цього достатньо для вакцинування 1 мільйона людей. Минулого тижня Будапешт отримав перші 40 тисяч доз.