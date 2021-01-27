Сійярто в Києві пояснив, чому Угорщина закупила російську вакцину від COVID-19

Централізовані закупівлі Євросоюзу не покривають потреби Угорищни у вакцині від коронавірусної хвороби COVID-19, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Про це він сказав на спільній пресконференції із головою МЗС Дмитром Кулебою 27 січня, відповідаючи на питання від Радіо Свобода.

За словами Сійярто, прискорення вакцинації є національним інтересом Угорщини.

«Щоденно ми маємо 100-150 жертв епідемії. Економіка Угорщини щоденно отримує шкоду порядка 10-15 мільярдів форинтів. Чим скоріше, чим більше людей ми можемо прищепити, тим швидше зможемо поставити на ноги нашу економіку. Але, на жаль, ці закупівлі проводяться централізованим способом в Європейському союзі і ми отримуємо набагато менше щеплень (ніж потрібно – ред.)», – сказав міністр.

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Він додав, що саме з цієї причини Будапешт вирішив закуповити вакцини з Росії та Китаю.

«Національний орган дозволив закупівлі російських вакцин у зв’язку зі станом загрози. Якщо угорський орган дозволить і китайську вакцину, звичайно, ми теж будемо це використовувати. Але на території Угорщини можна застосовувати тільки такі вакицни, які отримали дозволи від національних органів, і ми чекаємо на думку наших спеціалістів», – зазначив Сійярто.

21 січня Угорщина схвалила екстрене використання російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V». Це було зроблено попри те, що Європейський союз поки не дозволив застосування «Спутнік V» на своїй території.