Євродепутати закликали керівництво ЄС допомогти з вакцинами країнам Східного партнерства та Західних Балкан

Члени Європейського парламенту закликали керівництво Європейського Союзу сприяти забезпеченню вакцинами від коронавірусу країн Східного партнерства та Західних Балкан. Про це йдеться у зверненні євродепутатів до керівників ЄС 22 січня.
«Ми закликаємо вас не розрізняти наших безпосередніх сусідів на Сході та Півдні та забезпечити підтримку для придбання вакцини проти COVID-19 для країн Східного партнерства та Західних Балкан», - мовиться в документі.
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Члени Європарламенту також закликали підготувати детальний план щодо кількості та періоду отримання вакцин.
У документі зазначили, що деякі країни Західних Балкан вже отримали вакцини від неназваної держави-члена ЄС.
Члени Європарламенту додали, що надання вакцин Росією та Китаєм посилить позиції цих держав у регіоні Східного партнерства та Західних Балкан.
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Звернення підписав 21 євродепутат.
В ЄС вже затверджено використання двох вакцин від коронавірусу: Pfizer-BioNTech та Moderna, і кампанія щеплень у Євросоюзі почалася 27 грудня.
Очікують, що за тиждень Європейське агентство лікарських засобів оголосить результати перевірок і визначиться також із вакциною AstraZeneca.
Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що ЄС буде повністю забезпечений вакцинами, бо вже уклав замовлень на придбання 2,3 мільярда доз від принаймні шести фармацевтичних компаній: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Curevac, SANOFI-GSK.
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