Вакцинація в Україні почнеться в середині лютого – депутат

Вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться в середині лютого, повідомив народний депутат від «Слуги народу» Андрій Герус у телеграмі. Він посилається на міністра охорони здоров’я України Максима Степанова, який зустрівся з членами фракції «Слуги народу».

«Очікується, що в України буде 910 тисяч доз вакцин, зокрема 210 тисяч доз вакцини Pfizer по глобальній ініціативі COVAX. На першому етапі планується вакцинація 367 тисяч українців: лікарів, медиків, людей похилого віку у спеціалізованих закладах, військових у зоні ООС. Другий етап планується розпочати у кінці березня – він буде включати вакцинацію 2,5 млн українців», – написав Герус.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Крім того, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

13 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що створена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина від COVID-19 показала 50% ефективності під час випробувань у Бразилії.