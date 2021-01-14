Виробник, ефективність, ціна. Що відомо про китайську вакцину від коронавірусу, яку планує купувати Україна?

Десятки країн у всьому світі вже розпочали вакцинацію свого населення від коронавірусу. Мільйони людей вже отримали щеплення.

Серед лідерів – Ізраїль. Наразі першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 20% населення країни. У планах ізраїльського уряду – вакцинувати усе доросле населення країни до кінця березня. І це при тому, що Ізраїль не виробляє вакцину самостійно, а закуповує її. Власне, як і Україна. Щоправда, українські громадяни лише чекають на перші поставки вакцини. Українців планують щеплювати вакциною CoronaVac від китайського виробника Sinovac Biotech.

Коли почнеться масова вакцинація і скільки це коштуватиме? Що відомо про ефективність китайської вакцини і чому держава купує CoronaVac не напряму від виробника, а через приватних посередників? Радіо Свобода відповідає на основні запитання щодо китайської вакцини від Sinovac Biotech.

Що відомо про виробника вакцини Sinovac Biotech?

Sinovac Biotech – найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні у 2001 році. Потужність виробництва складає від 300 до 500 мільйонів доз на рік. Компанія виробляє шість різних типів вакцин для 34 країнах світу. Зокрема, Sinovac Biotech розробила вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу та паротиту.

Наскільки ефективною є вакцина від коронавірусу китайського виробника Sinovac Biotech?

Інформація про ефективність китайської вакцини Sinovac Biotech від коронавірусу дуже різниться. Наприклад, видання Bloomberg зазначає, що є чотири абсолютно різні оцінки ефективності цієї вакцини.

В Індонезії, де вже роблять щеплення вакциною від Sinovac, повідомили, що ефективність вакцини становить 65%. Проте у тамтешньому дослідженні взяли участь 1620 людей. Цього, кажуть, недостатньо для отримання точних результатів дослідження.

13 січня стало відомо, що агентство щодо ліків і медичного обладнання при Міністерстві охорони здоров'я Туреччини схвалило екстрене використання китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. В агентстві додали, що зразки вакцини тестувалися в лабораторіях країни протягом 14 днів.

Наприкінці минулого року Туреччина заявила, що ефективність Sinovac становить понад 90%. Проте тоді у Туреччині участь у дослідженнях взяли 3,4 тисячі людей. Для достовірних результатів цього, кажуть, також недостатньо.

Втім, вакцинація турецьких медпрацівників розпочнеться 14 січня. Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа вже зробив щеплення китайською вакциною у прямому ефірі.

Станом на сьогодні наймасовіше дослідження вакцини Sinovac проходить у Бразилії. Дослідження проводив місцевий Інститут Бутантан за участі 13 тисяч добровольців. Загальна ефективність вакцини становить 50,38%, передає Reuters.

Раніше бразильські дослідники повідомляли про вищу ефективність цієї вакцини – 78%. Згодом, у відповідь на критику бразильських вчених, які звинуватили інститут у введенні громадськості в оману, дослідники інституту Бутантан пояснили, що розділили випадки коронавірусної хвороби на шість категорій: безсимптомні, дуже легкі, легкі, два рівні середньої тяжкості та важкі. Ефективність у 78% випадках вакцина показала при легкій та середній формі хвороби. Коли ж до групи вивчення додали дуже легкі випадки, то ефективність знизилася до 50,38%.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, коментуючи інформацію щодо результатів випробування вакцини у Бразилії на брифінгу 13 січня, зазначив, що, згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше за 70%. В іншому випадку Україні повинні повернути кошти.

Як зазначає видання WSJ, вакцину Sinovac висловили бажання отримати країни, що не мають коштів для масштабної закупівлі вакцин західного виробництва, які демонструють значно більш високу ефективність.

Коли в Україні може з’явиться перша вакцина?

У фармацевтичній групі «Лекхім», котра є офіційним постачальником вакцини проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech, заявляють, що вакцина надійде до України у березні. Загалом «Лекхім» уклала угоду щодо постачання 5 мільйонів доз вакцини Sinovac Biotech у першому півріччі 2021 року, стверджують у компанії. Із них 1 мільйон 913 доз замовило Міністерство охорони здоров’я України. Решта вакцин, як зазначали у «Лекхім», піде у продаж приватним компаніям та підприємствам, включно з приватними медичними закладами.

Якою буде ціна вакцини Sinovac Biotech?

За словами генерального директора фармацевтичної групи «Лекхім» Валерія Печаєва, доза вакцини коштуватиме 504 гривні. За такою ціною «Лекхім» планує продавати вакцину державі. Печаєв припустив, що якщо курс долара не зміниться, то існує ймовірність, що вартість вакцини може бути ще нижчою.

​За даними платформи закупівель Prozorro, «Лекхім» отримала державне замовлення на суму понад 964,3 мільйона гривень.

Для громадян України вакцина буде безкоштовною. Принаймні для тих, кого планують щеплювати у першу чергу – це медпрацівники, освітяни, соціальні працівники, правоохоронці, люди похилого віку та ті, хто має хронічні захворювання. Загалом до кінця 2021 року безкоштовну вакцину від коронавірусу отримають понад 20 мільйонів українців, раніше заявляли у МОЗ.

Чому Україна закуповує вакцину для своїх громадян через посередника в особі компанії «Лекхім», а не напряму в Sinovac Biotech​?

8 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ здійснює закупівлю китайської вакцини через «Лекхім» на вимогу китайського виробника.

Директор департаменту з розвитку групи «Лекхім» Михайло Ренський заявив, що його компанія уклала меморандум із Sinovac Biotech про співпрацю ще на початку 2020 року, задовго до того, як МОЗ почало переговори щодо закупівлі. Відтак «Лекхім» стала ексклюзивним постачальником вакцини Sinovac Biotech.

Чи існує шанс, що Україна отримає ще якусь вакцину, окрім китайської від Sinovac Biotech.

Так. Керівник Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що Україна отримає вакцину проти COVID-19 в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), створеного Глобальним альянсом із вакцин й імунізації (GAVI), ВООЗ і кількома урядами. В рамках цієї програми Україна може отримати европейську або американську вакцину.

Попередньо є гарантія того, що Україна отримає 8 мільйонів доз. Але потенційно є шанс отримати 16 мільйонів доз, раніше повідомляв заступник міністра охорони здоров’я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.